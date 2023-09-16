Фирдус Тямаев о критике поддержки СВО: «Человеку хорошо, и он говорит: «Куда ты лезешь?»

Фирдус Тямаев: «В Башкортостане гастроли, слава богу, будут. Огромное спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову, он лично решил этот вопрос»

Фото: © «Татар-информ»

«Тямай — это «облако из песни»

— Фирдус, Тямай — это имя человека? Оно так и звучит?

— Тямай — тюркское татарское имя, оно означает «облако из песни» – «җыр болыты». У узбеков есть имя «Чамай», у чувашей, если не ошибаюсь, есть такой вариант, как «Җамай».

— От кого идет это имя в твоем роду?

— Не могу сказать. Мы сами выходцы из другого региона, в Нурлат переехали то ли во времена Ивана Грозного, то ли еще раньше… Семью наших предков поначалу остерегались, две недели не пускали в Нижний Нурлат. Это записано в истории села. Сейчас Тямаевых в Нижнем Нурлате очень много. Есть и родственники, и однофамильцы.

— Может быть, поэтому тебя не пускали в Башкортостан. Тоже боялись?

— Как это?

— История повторяется, хочу сказать. В те времена твоих предков не пускали в Нурлат, а сейчас тебя не пускают в Башкортостан.

— В Башкортостане гастроли, слава богу, будут. 21 сентября в Яркеево, 24-го – в Дюртюлях, потом в Бураево. Огромное спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову, он лично решил этот вопрос. Я представлю свои концерты зрителю в Башкортостане.

«Вместе с братом выкупаем фермы, будем держать коров»

— Как твоя мама?

— Маме уже в третий раз сделают операцию на глаза. Еще обнаружили катаракту, этим будем заниматься в декабре.

Сейчас мы с моим младшим братом Фирзаром затеяли одно дело: выкупаем полуразрушенные фермы в нашем селе, собираемся держать там коров. Примерно 150-200 голов. Чтобы у молодежи была работа, будем платить им зарплату. Купили «КАМАЗ», есть два трактора. Ремонтируем здание склада и две фермы. Материалы купили на выручку от концертов. У брата есть небольшой участок, он все лето косил там траву, заготовил сено. Хотя ферма и совсем ветхая, там уже стоят наши 12 коров, четыре из них отелились. В нашем собственном хозяйстве пять бычков, двух уже забили на мясо. У мамы очень много гусей — около 200 голов.

Удастся ли задуманное, не знаем, но очень хочется помочь деревне выжить. Она и так, конечно, жива, но мы мечтаем, чтобы она стала крепкой, как раньше.

Потому что сейчас положение Нижнего Нурлата не очень хорошее. В свое время покойный Фатих Саубанович Сибагатуллин присоединил к Нурлату несколько деревень, в том числе нашу, чтобы он получил статус города. От этого у нас много проблем. Например, посередине нашей деревни проходит мост. Если он ломается, мы обращаемся в город, а мост не стоит у них на балансе. «Делайте своими силами!» – говорят нам. Налоги, страхование, все остальные отчисления мы платим по тарифам города. Сегодня у наших матерей, отдавших всю жизнь тяжелому труду в деревне, нет защиты.

Последнее время решаем вопрос с водой, которой лишена половина деревни. За артезианской колодец, сделанный нашими отцами, дедами еще во времена СССР, мы платим Нурлату, а если ломается – «у нас на балансе не стоит!». На ремонт нужно около 300 тысяч рублей. Как же так – мы платим деньги организации, а ремонт – за счет нас самих? Из-за того, что мы деревня, центральной канализации у нас нет, дороги плохие. Надо, чтобы нас тоже обеспечивали, раз деревня в статусе города.

Сейчас у нас новый глава. Он сказал, что этот вопрос обязательно будут решать.

«Сейчас мы с моим младшим братом Фирзаром затеяли одно дело: выкупаем полуразрушенные фермы в нашем селе, собираемся держать там коров» Фото: © «Татар-информ»

«В деревне три моста, один из них называют «мост Тямая»

Недавно я взялся еще за один проект. Из-за операции на ноге два года не мог им заниматься, а теперь возобновил. От Нурлата до нашей деревни три километра, у нас в мечети есть цокольный этаж, и там работает медресе. В деревне будут уроки чтения Корана для всех желающих. Жители любого возраста, мужчины-женщины, дети – все смогут учиться. С октября начинаются занятия по арабской графике, основам намаза. Зарплату преподавателям тоже будем выделять из денег, заработанных на концертах.

Моя мечта – чтобы в деревне было много образованных людей, чтобы они научились читать Коран. В этом году планирую организовать большой конкурс в своем селе с участниками со всего Нурлатского района. Мы его и так ежегодно проводим. У нас работают детские обучающие лагеря. Самых прилежных учеников, хорошо знающих Коран и молитвы, определяют хазраты. А я назначаю довольно большой приз.

Хотелось бы привезти из Казани авторитетных хазратов, показать молодежи пример. Чтобы молодые учили молитвы. На это у меня уже заложены деньги. Раньше медресе посещали примерно 60 человек, включая взрослых и детей. Моя большая мечта – чтобы жители ходили в это медресе, в мечеть на пятничные намазы, обучались, познавали религию. Цель конкурса именно в этом – привлечь детей, чтобы они выбрали путь веры.

Поскольку проблему воды обещали решить, мы пока занимаемся другими вопросами. Большое внимание уделяем кладбищам, всегда содержим их в порядке. Вырыли колодцы на случай пожара. Поставили телеги, запасные доски. Строим ограду вокруг нового кладбища. Построили там домик для инвентаря и других ритуальных нужд.

Сейчас в деревне три моста, один из них люди называют «мост Тямая». Он небольшой, мы поставили его во время Сабантуя. Теперь будем красить все три моста. Мне сообщат, сколько надо краски, я отправлю отсюда хорошую. Главы поселения у нас нет, есть ТОС – территориальное общественное управление. Старший там — Айрат абый, он сейчас занимается организацией покраски. Вот так, работы много.

«График поездок в зону СВО стараемся не светить»

— Фирдус, ваши ребята в ближайшее время собираются в зону СВО?

— Наши парни ездят туда очень часто. График мы не сообщаем, а в СМИ стараемся вообще не светить. Потому что, когда люди выкладывали это в соцсетях, писали друг другу в ватсапе, были случаи нападений на наши машины. Когда маршрут становится известен, сторона противника его узнает. Поэтому в последнее время ни пункт назначения, ни дату поездки мы не раскрываем.

— Жертв при этих нападениях не было?

— Нет.

У Нурлата есть свой телеграм-канал «Боевое братство», там переписываемся, оказываем помощь. Я сам недавно отправил четвертую «Ниву» парню из Аксубаево, брату по имени Рушан. Недавно приехал мой брат Роберт. Наши дислоцируются там в разных местах. Проехав тысячу километров, ребята доезжают до аксубаевских, нурлатских парней, подвозят необходимое к местам их службы. Не только Нурлат и Аксубаево, наши татарстанские ребята — все вместе. Со всеми мы на связи.

Где-то спокойно, а где-то идут жестокие столкновения. Поэтому не афишируем ни дат, ни маршрутов.

— Потерь среди знакомых нет?

— Потери есть… Пусть все завершится благополучно – этого мы желаем. С ребятами постоянно на связи, спрашиваем, какие у них проблемы. Например, здесь остались их семьи. Жена может попросить отвезти ребенка в больницу — кто из нас может, помогаем. Наши ребята работают здесь очень активно, молодцы.

«В Татарстане патриотов, болеющих за страну, оказывающих помощь, очень много. Огромное им спасибо» Фото: из личного архива Фирдуса Тямаева

«Нас тогда сильно ругали. Мне лично писали сердитые письма»

— Бывают комментарии, где люди осуждают вас за эту работу. Что вы им скажете?

— Еще до мобилизации, когда началась специальная военная операция, мы стали помогать ребятам в ополчении, возили им все необходимое. Потом начали возить помощь жителям Донбасса, Луганска, детям.

Нас тогда сильно ругали, были и звонки, и мне лично писали сердитые письма. Говорили — куда ты лезешь? Даже от тех, с кем я близко общался, слышал много плохого в свой адрес. Потом началась мобилизация. У нас уже был опыт. Даже сейчас есть такие, кто осуждает. Я ведь и сам туда съездил, после этого тоже много писали. Первое время переживал, а сейчас думаю — если человека эта проблема не волнует, если он не болеет за страну, я такому ничего не могу сказать. Пусть Бог убережет, пусть в нашу страну не придет война.

Если бы человек сам поехал туда и увидел, как там живут люди — сам же первым побежал бы помогать. А я видел. Там в школах у детей нет даже мячей, чтобы играть. Люди по два дня сидят без воды. Ее там привозят на «КАМАЗах», бочками.

Мы ведь, слава богу, живем хорошо – сыты, обуты-одеты, в тепле, все спокойно. Человеку хорошо, и он говорит: «Куда ты лезешь?». Из нашего Нурлатского района уехали около 200 ребят, только из нашего села 10 человек! Ну ладно тогда, давайте все так отвернемся… Так же нельзя. Каждый для себя решает сам. А так — наша республика на первом месте по оказанной помощи. Куда ни поедешь, везде говорят: «Татарстан, молодцы!». В Татарстане патриотов, болеющих за страну, оказывающих помощь, очень много. Огромное им спасибо.

Рамис Латыпов, intertat.tatar; перевод с татарского