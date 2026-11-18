Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев после долгих гастролей наконец вернулся домой, к семье. Певец разместил в соцсетях видео с супругой Резидой. В нем он называет жену «самым красивым цветком» и признается ей в любви.

«Друзья, вам большие-большие горячие приветы. Мы пили чай с гостинцами, которые вы отправили. Подарки и цветы, которые вы дарили, стоят на почетном месте стола. А вот это мой самый красивый, самый дорогой цветок. Не накрашенная, уколы не делала, брендовую одежду не носит. Но я люблю ее такой. Для всех ценности разные. Мне часто пишут: «Жена артиста должна быть другой». Я так совсем не думаю», – сказал он.