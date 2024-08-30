Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фирдус Тямаев на параде гармонистов: Гармонь делает наш дух сильнее
В Казани сегодня проходит 39-й Республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» - «Играй, гармонь!».
Традиционно музыканты - участники фестиваля прошли парадом по улице Баумана. В этом году парад возглавил популярный певец, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев, а также известные артисты.
«Гармонь делает наш дух сильнее. Наши предки с давних времен все праздники проводили под мелодии гармони. Мы обязаны сохранить этот обычай. Сегодня с нами вышла молодежь - наши дети. Они должны продолжить эту традицию. Пусть живет татарский язык, путь живут наш татарский “моң”, мелодии нашего народа», – сказал артист.
В первых рядах парада гармонистов со своими детьми прошли Гузель и Ильназ Бахи, Ландыш и Фарит Таишевы, Зайнап Фархетдинова и Зуфар Билялов, Ришат Фазлыйахметов. В параде участвуют гармонисты из различных регионов страны.
Гелюза Ибрагимова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»