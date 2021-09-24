Фирдус Тямаев на «Милләт җыены» призвал татар не разделяться

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Популярный певец Фирдус Тямаев назвал единство залогом процветания нации. Свое мнение он высказал на пленарном заседании национального собрания «Милләт җыены».

«Перед переписью мы должны сплотиться. Мы не должны разделяться на мишар, тептяр и другие группы, это неправильно. Хотя мы и сами иногда в шутку так заявляем, но мы остаемся татарами», — сказал певец.

«Скоро перепись, это большая борьба, испытание для нашего народа. В переписи населения мы, татары, должны быть в переднем строю», — сказал он.

Тямаев назвал три столпа, на которых держится нация. «Два золотых столпа — язык и религия, но я бы добавил и третий — это национальная культура. Сегодня татарский язык сохраняет культура», — сказал певец.

Артист отметил роль концертов в деле приобщения соплеменников к родной культуре и языку.

«Старшее поколение и молодежь приходят. Мы со зрителем общаемся на татарском языке. Показываем им национальные танцы, наши народные инструменты, поем им татарские народные песни. Проблем много, в первую очередь, проблема языка, но все же, отрадно, что молодежь поет наши песни. Даже те, кто не знает языка, на наших концертах начинают петь по-татарски», — рассказал Фирдус Тямаев.