Фирдус Тямаев: «Были мысли – за мной, может быть, пришли?»

Популярный певец рассказал ИА «Татар-информ» о переживаниях в связи с перенесенной им операцией, о мишарах, будущих концертах в Башкортостане и своем отношении к Элвину Грею.

Фирдус Тямаев: «В мыслях – семья, группа, зрители, новые песни, новая энергия»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Вернулся прежний Фирдус»

В предыдущем интервью Фирдус Тямаев рассказывал о своих ощущениях после операции. Для человека, привыкшего постоянно быть в движении, полного энергии, это стало трудным испытанием в эмоциональном плане. К тому же в социальных сетях нашлись осуждающие его выбор клиники для лечения: «Так разбогател, что в Германию уехал, если такой патриот, что же в Татарстане не сделал?»

«Я на такие комментарии не обращаю внимания, пусть пишут. В ответ плохое не пишу», – говорит певец.

«Раньше иногда писал», – напомнили ему, на что он отвечает, что это было глупо с его стороны.

«Они же специально провоцируют. Иногда просто какое-то фото выкладываешь, уже пишут негативные комментарии. Но такое тоже нужно. Без них я не могу развиваться», – говорит артист.

Перед операцией представлял себе ушедших из жизни близких – отца, дедушку, братьев: «Были мысли – за мной, может быть, пришли?» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Вспоминая дни, проведенные в клинике в Германии, он признается, что перед операцией представлял себе ушедших из жизни близких – отца, дедушку, братьев...

«Были мысли – за мной, может быть, пришли? Что только не приходило в голову... В день операции утром на меня надели белый халат, стали брить ногу. А я думаю: операция же только на бедро, неужели отрежут всю ногу? Если бы при мне кто-то из друзей был в таком состоянии, я бы быстро его из этого состояния вывел, чтобы не раскисал. Но все мои переживания были внутри меня, другим их не показывал», – признается певец.

По словам Тямаева, после операции он избавился от тяжелых чувств, накопившегося из-за неприятных событий последних лет. Это и скандал с трупом кошки на обочине, в который артист попал вместе с Гузель Уразовой, и отмена концерта в Башкортостане – все это, говорит он, давило, а после операции в одно мгновенье исчезло.

«Теперь уже все это не имеет никакого значения. В мыслях – семья, группа, зрители, новые песни, новая энергия. Вернулся прежний, дурашливый Фирдус. Хочется сходить с ума, шутить, петь, танцевать, жить! Открыв глаза, я еще раз убедился, насколько жизнь прекрасна и хороша. Нет ничего ценнее, чем быть живым и здоровым», – говорит он.

«Оказавшись дома, воссоединившись с семьей, не смог удержать слез. Обнялись с женой Резедой и поплакали. Перед поездкой с детьми прощался очень тяжело», – говорит артист. Когда младший сын спросил: «Папа, куда ты?» – он ответил: «На работу». Перед вылетом в Германию жена прислала Тямаеву фото сына.

«Иногда на сцене пробиваются слезы, темы матери, отца очень трогают» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

- У меня ком в горле, слезы, не могу ни есть, ни пить. Руку сжал в кулак. До Германии так летел. Никак не мог прийти в себя. Если бы разрыдался, может быть, стало бы легче.

- Ты плакал когда-нибудь?

- Я могу остаться один и пару часов вдоволь поплакать. Включаю свои песни. На людях плакать не могу. Иногда на сцене пробиваются слезы, темы матери, отца очень трогают. Песня «Ялгыз торна» тоже очень эмоциональная.

О смерти Рашита Шамкая: «Не получается ценить людей при жизни»

По словам певца, этот случай с операцией помог ему понять, насколько верна ему его команда. Ребята его провожали, встретили. Матери тоже было тяжело видеть сына – человека сильного, всегда активного, в таком уязвимом состоянии. В родном доме Фирдус понял, как для него дорог каждый уголок, каждый предмет. Певец считает, что мы разучились ценить дорогие нам вещи и людей.

Говоря об этой теме, он напомнил обстоятельства похорон скончавшегося недавно известного артиста татарского театра Рашита Шамкаева.

«Рашит абый [Шамкай] тридцать три года работал в Камаловском театре, сколько сил своему делу отдал» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Рашит абый тридцать три года работал в Камаловском театре, сколько сил своему делу отдал. Это человек, которого знает и любит татарский народ. Для меня было очень странным, как его провожали. Наш театр для меня всегда был примером, и я не понимаю, почему они так поступили. Некрасиво так хоронить героя. По религии, конечно, это правильно, надо быстро и тихо предать земле. Но почему известных личностей одних хоронят так, а других – по-другому? Может быть, у человека были разногласия на работе. Но ведь еще есть народ, люди...

У нас не получается ценить человека при жизни. Конечно, приятно, когда к тебе, больному, приходят друзья, коллеги, переживают за тебя. Может быть, после завершения карьеры меня тоже никто не вспомнит. Одно у меня есть пожелание: не нужно устанавливать никаких памятников, изображений на мою могилу. Сейчас ставят огромные памятники, кичатся. Но по религии так нельзя. Я на такое не согласен», – говорит певец.

«От бессилия человек хватается за чужое»

Артист прокомментировал попытки обособить мишар в Башкортостане как отдельный народ. В Балтачевском районе РБ открылся мишарский центр, ранее подобные образования появлялись и в других районах республики. Такие центры открывают с целью пропаганды отделения мишар от татар как самостоятельной национальности, считает певец. По словам Фирдуса Тямаева, это говорит о бессилии этномиссионеров.

«Когда человек теряет силы, он хватается за чужое. Это как в семье – если мужчина уже не может управлять своей семьей, он лезет в чужую. Будто у нас нет других проблем. Я не понимаю всего этого.

«Меня осуждали за то, что на концертах я призывал: «Мишари, вперед!» Безусловно, мы – мишари, но это не отдельная национальность» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Давайте тогда и тептяр выделим в отдельную национальность, что нам теперь, совсем распадаться? Слышал, что в Астрахани есть проблема с татарами-ногайцами. Нашу нацию хотят расколоть, раздробить. А если татары и башкиры объединятся, мы станем сильными. Почему никто этого не понимает? Понятно, что есть провокация. Это для кого-то хорошо, но для нас плохо.

Сначала меня осуждали за то, что на концертах я призывал: «Мишари, вперед!» Безусловно, мы – мишари, но это не отдельная национальность. Я и сегодня на концертах говорю: «Привет из Мишарстана», но это ведь просто образное выражение. Мы привыкли так говорить. Но есть же история, были мещерские татары, это подтвержденные данные», – говорит Фирдус Тямаев.

Он удивляется, что некие заинтерсованные люди пытаются за существующее выдавать то, чего нет, и, зная правду, идут ложным путем. «Что бы ни было, мы – родственные народы, соседи, а наша ссора – просто праздник для провокаторов. Это как бросить одну кость двум собакам, а кто-то в это время со стороны наблюдает и смеется. Когда двое дерутся, побеждает третий. А мы этого не понимаем», – говорит певец.

По мнению артиста, это противостояние в какой-то степени может стать уроком и для самих татар. «В Нурлате мы были татарами, сюда приехали – говорят, что мы мишари. Поэтому пусть станет уроком: не надо так шутить. Вот и я: пошутил с кошкой – разошлось на всю Россию. Значит, надо шутить с умом», - говорит певец.

Перед исполнением песни «Татарлар» Тямаев обращается к зрителю: «Как бы нас ни обвиняли, мы остаемся татарами, мы не должны сдаваться» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам Тямаева, песня «Татарлар» появилась очень вовремя. Он также отметил, что перед исполнением песни он обращается к зрителю: «Как бы нас ни обвиняли, мы остаемся татарами, мы не должны сдаваться».

«Татары – умная, мудрая нация. Менталитет татар отличается и деловыми качествами, и интеллектом. Вокруг нас много недоброжелателей, и внутри республики много. Из обычной шутки мы уже сделали политику. Шамкай бабай шутил, что мишари – сливки татар, а теперь это – политика. Поэтому давайте будем дружными, не будем разделяться, совершать глупости. Сейчас всем народам тяжело, все теряем язык. Наш Президент, слава богу, реализует разные программы. Чем сильнее нас бьют, тем крепче мы должны быть», – говорит певец.

«Обещали, что концерты в Башкортостане будут»

После срыва концерта в Башкортостане в марте Фирдус Тямаев через своих юристов подал в суд на районный Дом культуры в Киргиз-Мияках. Певец требует возместить причиненный ему ущерб. Кроме того, артист намерен призвать к ответственности за высказывания в свой адрес певца Радика Юльякшина (Элвин Грей).

«Если Миякинский ДК мне заплатит, мне ни копейки из этих денег не надо. Я оставлю их местному детскому дому», – говорит певец. Он также подчеркивает, что не держит обиды на Элвина Грея.

Как известно, на недавнем своем концерте в Высокой Горе Элвин Грей тепло высказался о Казани, Татарстане, заявив, что поднялся он благодаря Татарстану, и что именно здесь его дом. Фирдус Тямаев прокомментировал эти завяления.

Тямаев подчеркивает, что не держит обиды на Элвина Грея (на фото) Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Всех татарских певцов, родившихся в Башкортостане, поднял Татарстан. Кроме Анвара Нургалиева, все живут здесь. Анвар Нургалиев тоже смог подняться, только приехав сюда, сколько лет в Башкортостане не мог получить достойную площадку, признание. Салават абый [Фатхетдинов], Айдар абый [Галимов], уже покойные Хәния апа [Фархи], Хамдуна апа [Тимергалиева]… Если Радик так сказал, значит, знает. Если так сказал – это уважение к Татарстану.

Я помню, как Радик появился в “Барс-медиа” – стоял в сторонке, диск с собой принес. Ждал продюсера Радика Ивановича. Тогда он еще был практически никому не известным артистом, а мы уже вовсю с концертами ездили. Когда он здесь стал выступать, мы его хорошо встретили.

Сейчас уже не обращаю внимания. Главное – в жизни жить по правде и чести. У меня два сына, чтобы потом им не говорили, что отец у вас был такой-сякой. Могу с гордостью сказать: я никогда народ не обманывал».

Фирдус Тямаев также рассказал о встрече с министром культуры Башкортостана. Он надеется, что в ноябре возобновятся его концерты в соседней республике.

«Поговорили с Аминой ханум [министр культуры РБ Амина Шафикова]. Она оказалась очень простым, открытым человеком» Фото: ИА «Башинформ»

«Поговорили с Аминой ханум. Она оказалась очень простым, открытым человеком. Большое спасибо, друг друга поняли, слава богу. Я ожидал, что разговор будет в других тонах, но получилось очень хорошо. «Разные ситуации бывают, вопрос решим», – сказала она.

Мы не стали акцентировать внимание на ситуации в Мияках. Не стоит кого-то делать виноватым и потом всю жизнь враждовать. Главное – найти общий язык. В ноябре планируем дать концерты в Башкортостане. Сказали, что и маршрутные листы дадут. Все в порядке. Первый концерт хотелось бы сделать в Киргиз-Мияках. Может быть, удастся в качестве благодарности устроить бесплатный концерт на площади. Если не получится, он пройдет в обычном формате», – рассказал Тямаев.

«Люди ищут в нас защиту»

Певец видит и положительное в случившихся с ним событиях: он понял, кто есть кто среди тех, кто его окружает. «Конечно, я со всеми сохранил добрые отношения, но сделал для себя выводы, чтобы в будущем не обжечься», – говорит он. По его словам, из коллег по цеху лишь с Ильсией Бадретдиновой «можно пойти в разведку».

Высказался артист и о проблеме втягивания представителей культуры в политику. «Люди ищут в нас защиту, надеются на помощь в решении их проблем, ждут реакцию на несправедливость», – говорит он.

По словам певца, из коллег по цеху лишь с Ильсией Бадретдиновой «можно пойти в разведку» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Мы по-своему пытаемся быть смелыми, где-то и высказываемся. Но это же работа журналистов. Сегодня у артиста подписчиков в Инстаграме много, он в этом плане сильнее журналиста, поэтому люди выходят на нас. Но мы ведь не политики. Нам не хочется влезать в политику. В Марий Эл горят леса – пишут мне. Если я начну об этом говорить, мне могут закрыть въезд в эту республику. Если народ не поддержит, в итоге остаешься один», – говорит певец.

И главам районов сегодня тяжело, потому что проблем много, считает артист. «Что бы ни говорили, республика у нас прекрасная. Не могу сказать, что есть глобальные проблемы. Хорошо же живем, друзья! Дороги есть в каждом районе. Лишь бы не было каких-то катастроф. Где-то наводнение, где-то – пожары. Я прошу у Всевышнего, чтобы мы избежали таких бед. В Афганистане, например, война. Если сравнивать, мы же «с жиру бесимся». Человеку неленивому и работу, и заработок можно найти», – уверен певец.

Автор: Гулюза Ибрагимова, www.intertat.tatar, перевод