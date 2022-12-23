Фирдус Тямаев: Главное, чтобы сохранился татарский язык, жила нация

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев поделился мнением о переименовании должности Президента республики.

«Для меня важнее всего, чтобы был мир у нас в стране и чтобы сохранился наш татарский язык, татарская нация жила и процветала. Я не политик, я — певец. Для меня нет большой разницы, как будет называться должность руководителя нашей республики», — сказал артист в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

На 39-й сессии Государственного совета РТ депутаты в первом чтении приняли проект закона, предусматривающего внесение изменений в Конституцию РТ. Согласно ему, высшее должностное лицо республики будет называться «Глава — Раис Республики Татарстан».