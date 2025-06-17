Фирдус Гималтдинов поздравил «Татар-информ» с 35-летием

«Татар-информ» уже многие годы держит марку качественного СМИ, освещающего события не только в Татарстане, но и в России и в мире. Такую точку зрения выразил директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

«"Татар-информ" всегда держал марку качественного СМИ. Я всегда сверяюсь с новостями агентства. Мы друг друга дополняем. Знаю, что если я открыл ваш сайт, то точно не пропущу ни одного события, которое произошло в республике, стране и мире», – отметил он.

Кроме того, Гималтдинов обратил внимание на появление новых форматов на сайте агентства. Там появилось много актуальной аналитики, а также видеоконтент.