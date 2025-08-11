«Фиорентина» договаривается по трансферу Даку, игрок заинтересован в переезде в Италию

Фото: rubin-kazan.ru

«Фиорентина» договаривается с «Рубином» по трансферу нападающего Мирлинда Даку. Об этом сообщает Telegrafi.

Сам албанец заинтересован в переезде во Флоренцию, сообщает источник.

Напомним, Мирлинд выступает за казанский клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету Даку четыре гола. Таким образом, албанец делит второе место в таблице бомбардиров с Вадимом Раковым из «Крыльев Советов». Первое место по забитым мячам занимает Алексей Батраков из «Локомотива» (6).

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» Мирлинд Даку занял первое место в личном зачете. Второе занял министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, а третье – главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.