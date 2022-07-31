Финзия Газизова: «Татары Австралии говорят на языке Тукая – старом татарском»

Финзия Газизова много лет проработала журналистом в телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век». Сейчас она с дочкой Эмилией, сыном Азатом и мужем проживает в Австралии. Недавно она побывала в редакции «Татар-информа» и рассказала о своей жизни в другой стране.

Финзия Газизова: «Сохранение языка, нации – личный долг каждого человека. Если в семье поддерживается татарская среда, то нация тоже сохранится»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мама сказала, что жена должна быть там, где ее муж»

– Финзия, расскажи немного о себе.

– Я родилась и выросла в деревне Смаиль в Балтасинском районе. Там же окончила среднюю школу. Сейчас вот вспоминаю, что была очень активным ребенком, мне просто не сиделось на месте. Я и сейчас такая. В школе участвовала в олимпиадах, стихи писала, занималась спортом. В армспорте занимала призовые места. Хотя я невысокая ростом, очень любила баскетбол, волейбол, участвовала в районных соревнованиях среди школьников.

Ближе к окончанию школы стала думать, куда же мне поступить. Довольно сложно было выбрать будущую профессию, кем мне стать в жизни. Я хотела работать в полиции. Уже готовилась поступать, но мой дядя – старший брат моего папы остановил меня. Он был уверен, что я не смогу туда поступить и учиться там не смогу.

Потом хотела стать медиком. Но сказала себе: «Подожди, ты же боишься крови», поэтому передумала. Хотела стать учительницей, а родственница мне говорит: «Чтобы стать учительницей, надо будет прочитать очень много книг». А я не особо любила читать, точнее, не получала большого удовольствия от чтения. Поэтому решила, что учитель из меня не получится.

Потом я узнала, что есть факультет журналистики. Тогда я начала писать в районную газету. О школе, своей деревне, бабушке и дедушке. Так в 1999 году поступила на факультет журналистики Казанского государственного университета. Об этом не жалею. После университета 15 лет оставалась верной своей профессии и работала на телеканале ТНВ.

– Как вы с мужем познакомились?

– Он приехал из Австралии с целью найти себе невесту. Еще до знакомства со мной ему предложили несколько девушек, он с ними виделся, пообщался. Потом встретился со мной. Нас познакомили его родственники.

Первая наша встреча произошла в торговом центре. Помню, он опоздал на пару минут. Поговорили с ним за чашкой чая, время пролетело незаметно. Он мне понравился, он подходил мне по всем своим качествам, но была одна проблема – переезд. Я тут же стала переживать – а как же мои родители, родные? Как я их оставлю? Была очень привязана к своим родным местам. Вот с такими мыслями тогда ушла домой…

Он появился в моей жизни в самое тяжелое для меня время, это были моменты, когда судьба испытывала меня. Вспоминаю эти дни как темные, депрессивные времена.

Через месяц ему пришлось уехать в Австралию. И вот начался такой интересный период – как же теперь нам встречаться? Через пару месяцев он снова вернулся в Казань. А потом в свои зарубежные поездки начал брать и меня.

Потом он приезжал в мою деревню, ему очень понравилось, как мы живем, какие у нас люди, природа. Тогда и папа мой был еще жив. Они познакомились, поговорили, пообщались.

Я увидела в своем будущем муже человека, который уважительно относится к женщине, внимательного, доброго.

«У нас в семье всегда и все татарское: готовим наши национальные блюда, говорим по-татарски» Фото: sabantuyjournal.ru

...Свадьбу провели в Татарстане. Даже после этого я еще не уехала в Австралию, три года жила здесь. Сначала визу ждали, а когда уже собралась уехать, умер мой папа. И я не могла оставить здесь маму одну.

В третий раз, когда уже вроде решила уехать, снова передумала. Говорю мужу: «Хочу еще поработать на ТНВ, пожалуйста, подожди еще немного».

А что касается любви, то каждый ее воспринимает по-своему. У каждого своя формула. Мне кажется, настоящая любовь – это жизнь. Любовь, прошедшая через испытания, крепкая, надежная.

– Хочется узнать немного подробнее о твоем избраннике…

– Зовут его Рифкат. В Австралии у него свой бизнес. Истинный татарин в душе. Его предки – уроженцы из Балтасинского и Кукморского районов Татарстана. Это наш любимый папа, он играет большую роль в воспитании детей, ни одно важное решение в доме не принимается без него. Дети его очень любят, всегда ждут его возвращения с работы. Каждый день с папой ходят в мечеть на вечерний намаз. Часто выходят гулять в парк. Папа у них добрый, иногда разрешает всякие вкусности, которые им нельзя.

В Австралии вообще отцы активно участвуют в воспитании детей. В парке, торговых центрах часто можно видеть мужчин с грудными детьми на руках. И, конечно, очень много отцов, которые сидят дома «в декрете», в отпуске по уходу за ребенком.

Родители моего мужа очень мудрые, всегда помогают нам своими советами. С ними встречаемся редко, потому что живут в другой стране. Они тоже татары, учителя.

– Ваши дети?

– Эмилия и Азат. Уже подрастают, слава богу. Дочери имя выбирал ее папа. Сказал, чтобы была Эмилия, а я хотела назвать Азалией. Но Эмилия – тоже очень красивое имя, тем более у меня коллега на ТНВ была Эмилия, очень хорошая, добрая. Ее я очень люблю и уважаю. Поэтому поддержала выбор мужа. Хотела, чтобы и наша дочка была такой.

По значению имени есть разные мнения, но мне понравилось, что в исламе Эмилия означает «милая девушка». А имя для сына – Азат – я уже давно для себя выбрала, мечтала сына так назвать. Все Азаты, которых я знаю, очень интеллигентные, образованные люди. Сразу, как выбрала имя, представила себе своего земляка, профессора Азата Зиятдинова. Муж тоже не был против. Главное, это имя пишется и произносится на английском просто, язык ломать не приходится. Друзья сына в Австралии тоже легко его произносят, не коверкают это имя.

«Был у меня период – грусть, подавленное состояние… Видимо, сильно тосковала. Муж мне посоветовал поступить на какие-нибудь курсы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– В соцсетях видела твой пост, где ты писала, что переезд в Австралию тебе дался трудно. А как твои близкие отнеслись к этому?

– Особо не удивлялись. Никто не просил остаться, не отговаривал. Мама сказала, что жена должна быть там, где ее муж. И вот, наконец, я решилась и уехала. А приехав, какого-то ощущения, что я в чужой стране, не испытала. Будто уехала просто в соседнюю деревню.

Аделаида – большой город. Окружен пригородными районами из частных домов. Мы тоже живем в таком доме. На улице полное ощущение, что ходишь по деревне.

Смотришь на дерево – а это пальма. Только после этого осознаешь, что находишься на другом конце света. Вот тогда приходят грустные мысли. А так особо этого не замечаешь, тебя несет ритм жизни, разные дела, голову занимают повседневные вопросы.

Через пять месяцев вернулись в Казань отдохнуть. Не могу сказать, что к тому моменту я очень сильно соскучилась. После этого уже три года не приезжали в Казань, вот тогда истосковалась безумно. Не просто дни – считала часы, минуты. Представляешь каждую улицу своей деревни, дерево, тропинки. В первое время свою тоску изливала на страницы дневника, а потом стала писать в соцсети. Например, вдруг вспоминаешь, как в деревне маленькой девочкой выгуливала гусят. И сердце слегка сжимается от этого чувства. Но я понимала, что поддаваться таким настроениям нельзя, так и до депрессии недалеко.

Был у меня такой период – грусть, подавленное состояние… Видимо, сильно тосковала. Тогда муж мне посоветовал поступить на какие-нибудь курсы. Ко дню его рождения я попробовала сама сделать торт, и он говорит: «Вот же, у тебя прекрасно получается». Так я прошла онлайн-курсы по изготовлению тортов. Таким образом, нашла занятие для себя.

Когда у тебя что-то получается, хочется делать это и дальше, и лучше. Стали спрашивать, появились заказы. Времени тосковать и плакать уже не оставалось. День проходит незаметно.

Сейчас я делаю торты, разные сладости на заказ. Даже не ради денег, мне самой нравится этим заниматься. Это тоже творческая работа. Надо придумывать красивые, оригинальные украшения для тортов, поэтому я все равно остаюсь в творческой сфере. Но немного в другом направлении.

Конкуренция тоже большая. В магазинах огромный выбор тортов, и цена там ниже. Но австралийцы больше ценят ручную работу. Изготовление тортов на дому регулируется специальными правилами со стороны государства, надо взять разрешение на эту деятельность.

«Однажды в углу комнаты заметила огромного паука… Вот с того момента ближе стала знакомиться с природой Австралии» Фото: из личного архива / shahrikazan.ru

Жизнь в Австралии: дома без отопления, пауки с ладонь и кенгуру

– Помнишь свои первые ощущения, когда приехала в Австралию? Какой ты увидела эту страну?

– На тот момент в домах было очень холодно. Дома я первым делом по всем комнатам пошла искать печку! Оказалось, что дома у них зимой не отапливаются. Только в редких, очень старых домах есть дровяные печи, а так современные австралийцы используют электрические печи или кондиционеры. Я в тот момент очень удивилась – надо же, такая богатая страна, и даже газа у них в домах нет.

Животные, насекомые в Австралии – отдельная тема. Однажды в углу комнаты заметила огромного паука. Я, человек, который просто ужасно боится пауков, конечно, очень испугалась. Паук был размером с кулак. Дети тоже увидели, мы все испереживались сильно. Но нам сказали, что этот паук не опасен для человека. Вот с того момента ближе стала знакомиться с природой Австралии.

Этот вид паука, который мы обнаружили у себя дома, называется Huntsman (Хантсмен, в переводе с англ. – ловчий, охотник). Кажется, это самый крупный паук в Австралии. Размер вместе с лапками может достигать 25 сантиметров. Заодно скажу, что в Австралии обитает до двух тысяч видов пауков, поэтому здесь встретить паука – обычное дело.

Кстати, видели мы и самого опасного паука Австралии. Он завелся у нас в углу в гараже. У него красное пятно на спине. Паутина у него не красивая, как обычно бывает у пауков, а какая-то беспорядочная, жуткая. Вся замусоренная. Мы ее обработали специальным аэрозолем против пауков. Здесь от укуса этих пауков ежегодно страдают люди. Но смертельных случаев уже нет, оказанная вовремя медицинская помощь позволяет избежать этого. Последний раз гибель человека от укуса паука случилась в 1956 году. Еще один опасный и ядовитый паук обитает в Сиднее. В нашем штате его нет. Последний случай смерти человека от укуса этого паука зафиксирован в 1980 году.

В Австралии кенгуру по улицам не бегают. Но этих животных можно встретить в парках. Там же на эвкалиптовых деревьях обитают коалы. Я люблю подолгу наблюдать за коалами. Еще помню, в первый день в Австралии с утра услышала какой-то странный крик, похожий на человеческий. А это был местный попугай какаду.

«Погода в течение дня много раз меняется. То солнце печет, то пасмурно» Фото: commons.wikimedia.org по лицензии CC BY 2.0

«Из-за ветра с моря зимой очень холодно»

– Говорят, в Австралии погода часто меняется…

– В мае в Аделаиде уже начинало холодать. Днем около +25, а вечером +13. Погода в течение дня много раз меняется. То солнце печет, то пасмурно. Тут же дождь начинается, и спустя минуты появляется радуга. Вот когда наступают эти дождливые, ветреные дни – в домах холодно. Ноги мерзнут, хорошо, что есть шерстяные носки.

На улице люди тоже мерзнут. Интересно, что на себя они могут надеть теплые куртки, укутаться в шарфы, но сами в то же время ходят в сланцах на босу ногу. Да, австралийцы отрицают, что у них бывает зима. Но их холодные, влажные ветра с моря мне кажутся даже холоднее нашей зимы. Такие холода бывают еще в июле и августе.

Поэтому мы поставили кондиционеры в каждую комнату. Счета за электричество здесь внушительные. Мы решили проблему – на крыше установили солнечные батареи. Пока есть солнце, кондиционеры спокойно могут работать от них. Это бесплатно.

Дома здесь быстро остывают и перегреваются, когда жара. Стены очень тонкие, у них нет таких фундаментов, как у нас. Приходится выходить на улицу под солнышко, чтобы погреться. Дома холоднее, чем снаружи. Зато дети здесь растут закаленные – кто-то в такие холода ходит в футболке, когда мы, непривычные, в куртках.

Однажды минут десять шел град. Довольно крупный. А потом как ни в чем ни бывало выглянуло солнце. Это и есть Австралия.

– Как у тебя обстояли дела со знанием языка? Английский быстро выучила?

– К моменту переезда на английском могла сказать всего пару предложений. Но, попав в эту среду, привыкаешь. Английский в Австралии очень отличается, многие слова они сокращают, говорят быстро. Непонятные слова спрашиваю у мужа, а он говорит: «Я даже сам не понимаю, не то что ты».

– Получается, неудобств в Австралии тоже много. Не хотелось обратно уехать на родину?

– Нет, такие мысли не приходили.

«В Австралии одинаковое отношение ко всем. Там нет «неприкосновенных», все равны, и закон должны соблюдать все, независимо от денег и статуса» Фото: commons.wikimedia.org, public domain

Уроки на полу, День гармонии и уважение к человеку в обществе

– Какие особенности в системе образования в Австралии ты бы отметила?

– Нагрузки не такие высокие. До старших классов дети учатся по облегченной программе, а уже в старших классах начинается интенсивная подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Наша Эмилия два года училась в государственной школе, в этом году мы перевели ее в частную мусульманскую школу. Помню, в начале учебного года собирали по 100 долларов, больше каких-то взносов не потребовалось.

Дети начинают учиться с пяти лет. Есть государственные школы для детей мигрантов, где идет углубленное изучение английского языка. Платных школ в Австралии тоже очень много. Стоимость года обучения начинается от 100 тысяч рублей. С 8 утра детей забирает автобус. Занятия начинаются в 8.55, заканчиваются в 15.00. Продолжительность урока – один час. Домой дети приезжают тоже на школьном автобусе.

В австралийских школах парты не используют, дети учатся, сидя на полу. Только письменные задания делают на парте. У них специальные мягкие кресла-подушки, ребенок может сидеть или лежать. Он даже может заснуть во время урока. Но одно плохо – детей в школе не кормят. Горячего питания нет. Каждый приносит еду с собой. На большой перемене дети спокойно садятся на асфальт и кушают свой обед. Это в государственных школах.

Каждый носит с собой воду и головной убор, потому что погода очень жаркая. Перед тем как выйти на улицу, наносим солнцезащитный крем, иначе можно обгореть.

– Как относятся в Австралии к приезжим?

– Австралия – страна мигрантов. Официальный язык – английский, но население говорит на более чем 70 языках. По официальным данным, здесь проживают представители почти 200 национальностей из 200 стран мира. Численность мигрантов достигла 7,5 миллиона. Они – часть Австралии.

Раз в год проходит День гармонии. Он идет в течение недели. Это такой праздник дружбы, единения разных народов. Люди на работу надевают свои национальные одежды, могут принести национальные блюда, угостить коллег. Дети тоже участвуют. Наша Эмилия в этом году ходила в школу в татарском вышитом переднике, калфаке. Люди спрашивают, интересуются.

У меня на занятиях по английскому языку было задание написать о своем национальном празднике. Я написала о празднике Сабантуй. Наш учитель был из Швеции, он уже слышал о Сабантуе. Открыл YouTube, всем ученикам показал, что это за праздник, как он проходит. А потом я рассказала о нашем обряде «Карга боткасы», им было очень интересно.

Девиз этого дня – Everyone Belongs, то есть какой бы ты ни был национальности, веры или цвета кожи, каждый в этой стране достоин уважения. И никто не должен чувствовать себя в Австралии ущемленным.

В Австралии одинаковое отношение ко всем. Все всегда приходят вовремя, каких-то опозданий в больницах, на разных мероприятиях – такого нет. Разное кумовство, блат, взяточничество – этого нет вообще, потому что за это можно получить серьезные сроки. Там нет «неприкосновенных», все равны, и закон должны соблюдать все, независимо от денег и статуса.

Обычаи австралийских татар

– Как мы знаем, в Австралии довольно крепкая татарская община, татары переезжали туда еще с начала прошлого века.

– Да, в Австралии татар много. На момент моего переезда говорили, что там 500-600 татар, думаю, сейчас уже больше тысячи. Это число растет за счет вновь прибывающих. Наверняка есть и такие, кто тихо-мирно живет сам по себе и сильно не афиширует, что он татарин. Есть уже давно поселившиеся в Австралии известные семьи (рода) – Валиевы, Садриевы. Они смогли сохранить в новой стране татарский дух, создать татарскую среду.

«В Австралии татар много. На момент моего переезда говорили, что там 500-600 татар, думаю, сейчас уже больше тысячи» Фото: president.tatartsan.ru

Татары обычно встречаются на праздниках, например, есть такой обычай – на Ураза-байрам и Курбан-байрам ходить к друг другу в гости. Этот обычай сохранился у татар и уйгур. Что интересно – в гости принято ходить с пустыми руками. Я вообще удивлялась – как это? Нас так не воспитывали, всегда надо брать гостинец. Я беру. Татары этот обычай сами называют «гаетләп йөрү». К приходу гостей у тебя должен быть накрытый стол. Происходит чаепитие, разговоры, веселое общение, и гости дальше уходят в другую семью, так же повидать их.

Очень нравится, что наши соплеменники в Австралии сохранили язык. Они говорят на языке Тукая – старом татарском языке. Используют уже позабытые старые слова, выражения.

«В домах престарелых живут как в санатории»

– Уровень жизни в Австралии действительно высокий?

– Есть разные слои. Часто менять машины, дома – обычное явление. Там работа хорошо оплачивается. В Австралии высокие зарплаты у сантехников, дворников, уборщиков. Идет почасовая оплата. Годовые доходы врачей, инженеров, журналистов исчисляются миллионами долларов. Пенсию выплачивают каждые десять дней. Аренда жилья тоже оплачивается по неделям.

Многодетные родители с 4-5 детьми могут и не работать, государство выплачивает им хорошее пособие. Таких семей много. С этой точки зрения Австралия – прекрасная страна. После рождения первого ребенка выплачивается единовременное пособие. Сумма в разных штатах разная. Примерно 1 тыс. австралийских долларов. И на второго ребенка выдается, но чуть поменьше. Есть пособие на детей до 18 лет. На эти пособия могут рассчитывать дети граждан этой страны.

Быть многодетной мамой здесь очень престижно. Ежемесячно им выдается довольно солидное пособие. Вдовам тоже оказывается поддержка от государства, отдельно матери и ребенку. Если ты живешь в арендованном жилье, то государство берет на себя часть арендной платы. Есть множество видов пособий инвалидам, беженцам, многодетным и неполным семьям. Программ тоже очень много.

Я не видела бомжей на улицах, потому что много домов престарелых (Family care). Дома для пожилых или центр поддержки – разные названия. Старые, больные, оставшиеся без попечения люди содержатся в таких учреждениях.

Там в основном можно увидеть пожилых. Но также есть и инвалиды-колясочники среднего возраста. Есть такие, что находятся там в течение дня, вечером уходят. В этих домах созданы все условия. Говорят, бывают случаи, когда пожилые находят в таких местах себе пару.

Им оказывается медицинская помощь. Можно сказать, что пожилые там живут как в санатории. На территории есть свой сад. Желающие могут поработать в саду. Но меня расстраивает одно – у многих есть дети, но у них нет времени ухаживать за своими близкими. У них свои заботы, своя жизнь… К слову, к самостоятельной жизни детей здесь приучают с малого возраста.

Люди в Австралии ненужные вещи выносят на улицу. Слышала, кто-то вынес свой новый айфон. Это могут быть очень богатые люди – попользуются немного, и надоедает, они уже отдают эту вещь бесплатно. Я сама видела, как перед домом люди оставляют свои телевизоры, диваны во вполне хорошем состоянии. Много благотворительных магазинов. Кто хочет, сдает туда свои вещи, одежду, и можно недорого купить там же себе одежду. Часто встречаются совершенно новые вещи.

«Мусульман в Австралии много, и это радует»

– Финзия, как ты пришла в религию?

– Религия с детства была в моей жизни, она повлияла на мое воспитание, мироощущение. Школьницей я жила у бабушки. Вместе с ней разучила основные суры и молитвы.

«Религия с детства была в моей жизни, она повлияла на мое воспитание, мироощущение» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Родители моей бабушки были из рода мулл. Дедушка сам готовил мусульманских священнослужителей. В пятом классе я ходила на занятия по изучению арабского языка, помню, для нас проводили конкурсы по чтению аятов. Лучшим чтецам дарили подарки. Это был такой способ просвещения, поощрения детей. Наш учитель подарил мне Коран, он до сих пор как память хранится у меня.

Когда я училась в шестом классе, в деревне открыли мечеть. Мы с огромным желанием ходили в новую мечеть на намаз. После намаза шли в школу. Тогда еще мы не носили платка.

Уже пять лет, как я в хиджабе. Но всегда старалась быть на пути ислама. Со временем понимаешь смысл жизни, делаешь для себя выводы, рассуждаешь уже по-другому, и на пути у тебя встречаются люди, которые указывают истинный путь.

Дети наши, с папой каждый день ходят в мечеть, на вечерний намаз. У них есть обучающие аятам Корана планшеты. Все время их слушают. Надеюсь, они и в дальнейшей своей жизни останутся на этом пути.

В Австралии много мусульман, и это радует. Даже совсем незнакомые люди здороваются с тобой мусульманским приветствием «ассаляму-алейкум».

«У нас в семье всегда татарская среда»

– Интересуешься новостями Татарстана, читаешь наши СМИ?

– Конечно. Постоянно читаю Интертат, «Татар-информ».

С удовольствием читаю наши книги, стихи на татарском. Начала детям читать татарские народные сказки. Это даже мужу интересно. Когда приехали в деревню, дети у меня спрашивают: «А здесь живет убыр»? Думаю, что дети должны знать сказки.

В семье мы говорим только на татарском. Если дети переходят на английский, мы их останавливаем и делаем замечание, что мы дома говорим на татарском. На YouTube смотрим татарские концерты, мультфильмы. Им нравится слушать татарские песни.

– Нет опасения, что со временем дети все же предпочтут другую культуру и забудут свой родной язык, свою национальность?

– У нас в семье всегда и все татарское: готовим наши национальные блюда, говорим по-татарски. Отвечаю за себя – у меня такого опасения нет.

«Хочу написать книгу “Татарка в Австралии”»

– Финзия, какой ты себя представляешь через пять лет, кем ты станешь?

– Желаний очень много, придет время, потихоньку я о них расскажу. Заранее не хочу говорить. Но поделюсь своей давней мечтой. Хочу написать книгу «Татарка в Австралии». Материалов очень много, и они интересные. Я уже собрала некоторую базу, записывала свои наблюдения, ощущения, писала о том, как страна Австралия и проживающие в ней татары встретили татарку. Хочу больше написать о здешней жизни.

– Чего бы ты пожелала татарам, может, какие-то советы, предложения?

– Сохранение языка, нации – личный долг каждого человека. Если в семье поддерживается татарская среда, то нация тоже сохранится. Не говоришь на родном языке – значит, твой ребенок вырастет в среде другого языка. Дети как губка, все впитывают.

Я знаю в Австралии маму двух детей Зухру Садри. Раньше она каждые выходные для малышей из татарских семей проводила уроки татарского языка. Она переводила на татарский английские книги. Эти книги дарила детишкам на наших семейных встречах на Ураза-байрам, Курбан-байрам. Пока есть такие, как она, язык еще сохранится.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского

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