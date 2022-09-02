Финский политолог: Запад поставляет оружие Киеву по уставу НАТО и делает это незаконно
Страны НАТО поставляют Украине вооружение в рамках пятой статьи устава альянса. Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман, передает РИА Новости.
«Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса, — сказал Бекман. — Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО».
При этом он признал незаконность этих действий, поскольку Киев еще не вошел в состав объединения.
«Это нарушение международного права, — заявил политолог. — Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас».
Пятая статья устава НАТО гласит, что «вооруженное нападение на одну [договаривающуюся сторону] или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин подчеркнул, что ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине.