Финский Йоулупукки не встретится с попавшим под санкции Дедом Морозом

Финляндия отменила традиционную встречу Йоулупукки с российским Дедом Морозом в этом году. Решение принято по инициативе финской стороны из-за проведения военной спецоперации, сообщил финский канал Yle.

Йоулупукки в поздней финской традиции - это рождественский дед, который дарит подарки детям на Рождество Христово. Встреча Йоулупукки и Деда Мороза проводится регулярно – впервые она состоялась 11 лет назад в городе Тохмаярви. Отменили ежегодное событие лишь однажды – в 2019-м году на фоне пандемии коронавируса.

В ноябре стало известно, что Дед Мороз из Великого Устюга попал под западные санкции – ограничения затронули АО «Дед Мороз» как организацию, осуществляющую деятельность в сфере туризма, сообщила «Газета.ru».

В то же время европейский Санта-Клаус не стал менять траекторию своего полета и пролетел над Россией в рамках своего 67-го рождественского путешествия по миру.