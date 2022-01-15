Финский голкипер «Нефтехимика» сыграет на олимпиаде

Финский голкипер «Нефтехимика» Франс Туохимаа будет играть на олимпиаде в Пекине. О вызове голкипера в сборную Финляндии сообщила пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика».

Ранее стало известно о попадании защитников нижнекамской команды Рональда Кнота и Лукаша Клока в олимпийскую сборную Чехии.

Напомним, что Игры пройдут в Пекине с 3 по 20 февраля.

Сборная России пока не объявляла своего состава, но по данным коллег, на олимпиаде сыграют нападающие казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, Артем Галимов и голкипер Тимур Билялов. Получил вызов в олимпийскую сборную США защитник казанской команды Стивен Кэмпфер.