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Спорт
15 января 2022  15:11
Cергей Гаврилов

Финский голкипер «Нефтехимика» сыграет на олимпиаде

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Финский голкипер «Нефтехимика» Франс Туохимаа будет играть на олимпиаде в Пекине. О вызове голкипера в сборную Финляндии сообщила пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика».

Ранее стало известно о попадании защитников нижнекамской команды Рональда Кнота и Лукаша Клока в олимпийскую сборную Чехии.

Напомним, что Игры пройдут в Пекине с 3 по 20 февраля.

Сборная России пока не объявляла своего состава, но по данным коллег, на олимпиаде сыграют нападающие казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, Артем Галимов и голкипер Тимур Билялов. Получил вызов в олимпийскую сборную США защитник казанской команды Стивен Кэмпфер.

#ХК Нефтехимик
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