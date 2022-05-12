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Ру Тат
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Экономика
12 мая 2022  13:22

Финский энергетический концерн Fortum прекратит деятельность в России

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Финская энергетическая компания Fortum заявила о прекращении деятельности в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий отчет. 

Ранее холдинг уже анонсировал заморозку инвестиций и финансирования российских дочерних компаний.

«В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы решили осуществить контролируемый выход с российского рынка», — приводят слова CEO компании Маркуса Раурамо.

Отмечается, что российские активы Fortum могут быть проданы, но эти процессы займут какое-то время и потребуют одобрения со стороны регуляторов. 

Также компания прекратила импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск — Иматра. Ввод в эксплуатацию АЭС «Олкилуото 3» снизит зависимость Финляндии от российской электроэнергии.

В холдинге подчеркнули, что принятое решение не повлияет на деятельность компании и работу персонала.

«Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств», — заявил гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции против страны. Так, ряд крупных зарубежных компаний приостановил деятельность на территории РФ.

#антироссийские санкции
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