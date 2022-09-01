Финский депутат заявил об опасности победы России на Украине для имиджа Запада
Возможная победа России на Украине скажется на имидже стран Запада в государствах третьего мира. Об этом предупредил председатель Комитета по иностранным делам финляндского Сейма Юсси Халла-ахо в беседе с телерадиокомпанией Yle.
По мнению политика, победный для РФ исход боевых действий покажет, что «такая развивающаяся экономика, как Россия, может победить весь коллективный Запад».
«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» — задал Халла-ахо риторический вопрос.
Финский парламентарий на прошлой неделе посетил Украину вместе со своими коллегами — главами парламентских комитетов по иностранным делам Латвии, Литвы и Эстонии.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.
Страны Запада осудили решение о ее начале и стали ужесточать санкции против России и оказывать украинской стороне различную помощь. Кроме того, Финляндия и Швеция решили отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.