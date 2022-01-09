Финский чемпион России про Зарипова: Он очень терпеливый

Экс-форвард казанского «Ак Барса», обладатель Кубка Гагарина 2010 года финн Янне Песонен рассказал «Спорт-Экспрессу» о главном увлечении нынешнего капитана казанцев Даниса Зарипова.

«Как-то у нас был тренировочный лагерь в Финляндии, предсезонные игры. И я позвал ребят порыбачить. Это очень известное в Финляндии место для рыбалки. Сначала она немного не шла, и Данис не поймал ни одной рыбы за весь день. Он был немного расстроен из-за этого. И я сказал одному из ребят: «Ты должен помочь Данису поймать рыбу, показать ему лучшее место», — вспоминает Песонен.

Финн был впечатлен терпением Даниса.

«Он очень терпеливый. После нескольких попыток ему все-таки удалось поймать рыбу. Какой он тогда был счастливый! Эта ситуация характеризует его как человека, который не сдается ни в чем. Он рыбачил до победного. Точно так же и в хоккее: идет до конца и никогда не сдается. Вот так можно проследить всю карьеру Даниса через одну рыбалку», — добавил он.