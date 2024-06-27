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Политика 27 июня 2024 20:48

Финские власти упростят конфискацию недвижимости россиян-неплательщиков

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С 8 июля финские власти облегчат процедуру конфискации недвижимости, с владельцами которых не удалось связаться или которые просрочили платежи. В их число входят и россияне, передает ТАСС.

Инициативу одобрил парламент страны, 28 июня она будет одобрена Президентом.

Как заявил финский Минюст, самые большие трудности возникли в Восточной Финляндии из-за проблем с доставкой уведомлений владельцам в Россию, из-за чего акционерные жилищные компании остаются в невыгодном положении — им приходится использовать изъятие имущества в качестве борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца.

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