Финские ученые создали молекулу для защиты от Covid-19

Создана молекула, которая поможет обеспечить временную защиту от коронавирусной инфекции. Авторами исследования являются ученые из Хельсинского университета, сообщает РИА Новости.

«Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после ее введения», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

По словам исследователя Анны Мякеля, действие молекулы проверялось на мышах. В результате те, которым она была введена, избежали заражения, а остальные были инфицированы Covid-19.

При этом оказалось, что TriSb92 способна защитить от всех штаммов коронавирусной инфекции, в том числе от последнего — омикрон-варианта. Исследования показали, что она дополняет вакцины, а не конкурирует с ними.