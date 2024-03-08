Финская таможня рассказала, как решит вопрос с оставшимися в стране авто из России

Таможня Финляндии рассматривает разные варианты действий с автомобилями из России, которые остаются в стране. Об этом в беседе с STT рассказал руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.

Напомним, что с 16 сентября в Финляндию запрещен въезд машин с российскими номерами. Также было дано полгода для того, чтобы вывезти из страны такие транспортные средства. Скоро этот срок подойдет к концу.

По словам Ракшита, решение относительно оставшихся авто будут принимать в зависимости от статуса транспортного средства.

«Ее привезли в Финляндию на постоянное место, в качестве машины туриста или по какой-то другой причине? Все это важно, а также то, как долго машина находится здесь и где она используется», — подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что при обнаружении автомобиля с российскими номерами полиция будет решать вопрос на месте. Пока власти не обладают данными о том, сколько в стране таких авто.

«Сложнее [вывезти автомобиль], особенно когда закрыта восточная граница, из Финляндии нельзя выехать напрямую в Россию. На практике выезд означает переезд в другую страну ЕС», — рассказал о вариантах представитель Таможенной службы.