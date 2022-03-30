Финская компания VR возобновляет грузоперевозки из РФ с 30 марта

С 30 марта финская компания VR Transpoint, которая координирует грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, начинает снова принимать поезда из России. Об этом сообщает сама компания, передает ТАСС.

«Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — уточняется в сообщении.

Ранее VR сообщала о том, что движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, прекращается на неопределенное время с 28 марта. После закрытия воздушного пространства это был практически единственный наиболее удобный способ выезда из России в Евросоюз.

В компании уточнили, что возобновление грузоперевозок не влияет на ситуацию с «Аллегро».

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции. Работу в России уже приостановили многие иностранные компании.