Финская компания Orion Pharma заявила, что не собирается покидать Россию

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma продолжает работу в штатном режиме и не собирается покидать российский рынок. Об этом сказано на сайте организации.

«Забота о здоровье пациентов остается нашим главным приоритетом в любой ситуации и в любое время» — сказано в опубликованном заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Orion Pharma якобы планирует ликвидировать свой российский бизнес к концу этого года.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Ряд зарубежных компаний также объявили о приостановке деятельности или уходе с российского рынка.