Финская Gasum расторгла контракт с «Газпромом»

Финская государственная газовая компания Gasum приняла расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» на поставку природного трубопроводного газа из-за разногласий.

«Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО „Газпром экспорт“ 22 мая 2023 года», — сказано в ее пресс-релизе.

При этом долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) остается в силе, отметили в финской компании.

«Газпром экспорт» прекратил экспорт газа через трубопровод в Финляндию еще в мае прошлого года.

Напомним, 31 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Финская компания не приняла новые условия оплаты и после прекращения поставок топлива из РФ обратилась в арбитражный суд Стокгольма.