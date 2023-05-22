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Финская Gasum расторгла контракт с «Газпромом»
Финская государственная газовая компания Gasum приняла расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» на поставку природного трубопроводного газа из-за разногласий.
«Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО „Газпром экспорт“ 22 мая 2023 года», — сказано в ее пресс-релизе.
При этом долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) остается в силе, отметили в финской компании.
«Газпром экспорт» прекратил экспорт газа через трубопровод в Финляндию еще в мае прошлого года.
Напомним, 31 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ в рублях для недружественных стран. Финская компания не приняла новые условия оплаты и после прекращения поставок топлива из РФ обратилась в арбитражный суд Стокгольма.
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