Финляндия заявила, что ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая

Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа 13 мая из-за возможного вступления в НАТО. Издание Iltalehti сообщает, что ключевые политики страны получили соответствующее предупреждение.

«Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», — заявляет газета.

Председатель парламентской группы партии «Истинные финны» Вилле Тавио и депутат Харри Харкимо заявили изданию, что власти готовы к такому подобной ответной мере России. Ранее в Финляндии прогнозировали, что отключение газа произойдет 23 мая, когда должен быть проведен очередной платеж российской стороне.

Финляндия и Швеция начали рассматривать возможность отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО после начала российской специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам обеспечат быстрое вступление в организацию.