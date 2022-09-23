Финляндия запретит въезд россиянам с любыми шенгенскими визами

В ближайшее время Финляндия закроется для российских туристов с любыми шенгенскими визами. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, сообщает ТАСС.

«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Министр отметил, что будет и несколько исключений из правил: въезд разрешат тем, кто прибыл в Финляндию для работы, учебы и посещения родственников.

В заключение Пекка Хаависто заявил, что отказ от прохождения военной службы не будет считаться основанием для предоставления убежища.