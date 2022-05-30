Финляндия выиграла ЧМ по хоккею: сборная России сохранила третье место в рейтинге IIHF
Сборная Финляндии завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира по хоккею, одолев в финальном поединке национальную команду Канады со счетом 4:3. Решающая шайба была заброшена в овертайме.
Для Финляндии этот успех стал уже вторым подряд в 2022 году. Напомним, в феврале этого года финны выиграли Олимпиаду в Пекине, обыграв в финальном матче сборную России (2:1).
После победы на чемпионате мира сборная Финляндии закрепилась на первом месте в рейтинге IIHF, вторыми идут канадцы, на третьем месте – сборная России.
- Финляндия – 4310 баллов
- Канада – 3990
- Россия – 3935
- США – 3775
- Швеция – 3675
Стоит отметить, что российские хоккеисты не принимали участия в турнире из-за санкций, принятыми в связи с событиями на Украине.