Финляндия выиграла ЧМ по хоккею: сборная России сохранила третье место в рейтинге IIHF

Сборная Финляндии завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира по хоккею, одолев в финальном поединке национальную команду Канады со счетом 4:3. Решающая шайба была заброшена в овертайме.

Для Финляндии этот успех стал уже вторым подряд в 2022 году. Напомним, в феврале этого года финны выиграли Олимпиаду в Пекине, обыграв в финальном матче сборную России (2:1).

После победы на чемпионате мира сборная Финляндии закрепилась на первом месте в рейтинге IIHF, вторыми идут канадцы, на третьем месте – сборная России.

Финляндия – 4310 баллов Канада – 3990 Россия – 3935 США – 3775 Швеция – 3675

Стоит отметить, что российские хоккеисты не принимали участия в турнире из-за санкций, принятыми в связи с событиями на Украине.