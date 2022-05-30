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Спорт
30 мая 2022  10:06
Дамир Садриев

Финляндия выиграла ЧМ по хоккею: сборная России сохранила третье место в рейтинге IIHF

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Сборная Финляндии завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира по хоккею, одолев в финальном поединке национальную команду Канады со счетом 4:3. Решающая шайба была заброшена в овертайме.

Для Финляндии этот успех стал уже вторым подряд в 2022 году. Напомним, в феврале этого года финны выиграли Олимпиаду в Пекине, обыграв в финальном матче сборную России (2:1).

После победы на чемпионате мира сборная Финляндии закрепилась на первом месте в рейтинге IIHF, вторыми идут канадцы, на третьем месте – сборная России.

  1. Финляндия – 4310 баллов
  2. Канада – 3990
  3. Россия – 3935
  4. США – 3775
  5. Швеция – 3675

 

Стоит отметить, что российские хоккеисты не принимали участия в турнире из-за санкций, принятыми в связи с событиями на Украине.

#хоккей #чемпионат мира по хоккею #сборная россии по хоккею
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