Финляндия открыла Сайменский канал для судоходства до конца года

Финский и российский комиссары Сайменского канала решили, что судоходство начнется 24 июня и завершится 31 декабря. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минкомтранс Финляндии.

Грузовые и пассажирские судам смогут ходить по каналу, однако, отмечает иностранный Минкомтранс, решения Правительства и санкции, введенные Евросоюзом, влияют на ситуацию.

Сайменский канал — судоходный канал протяженностью более 57 км между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем, был открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Финляндии принадлежат 23,3 км канала, России — 34 км. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией, ежегодно сумма аренды составляет 1,2 млн евро в год. Текущий договор действует до 2060 года.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля Финляндия введет новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией, в частности для прогулочных судов будет ограничено движение по Сайменскому каналу, который располагается на территории двух стран, через пункт пропуска Нуйямаа. На сегодня по решению финских властей закрыты погранпереходы Хаапасаари, порты Нуйямаа и Сантио.