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Путешествия и туризм
21 июня 2022  01:15

МИД России: Ограничения по пересечению границы с Финляндией сохранятся

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Финляндия откроет границы для туристов из России 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны. 

«Теперь путешественники из третьих стран, въезжающие в Финляндию, больше не будут обязаны представлять сертификат о вакцинации от Covid-19, а также сдавать тест при пересечении границы», — cказано в сообщении. 

При этом консульский департамент МИД России разъяснил, что действующие ограничения по пересечению российско-финской границы сохраняются, несмотря на решение финской стороны отменить требования сертификата о вакцинации от Covid-19 и сдачи теста для въезжающих в страну. 

Между странами на сегодня действует только автобусное сообщение. Также сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.

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