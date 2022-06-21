МИД России: Ограничения по пересечению границы с Финляндией сохранятся

Финляндия откроет границы для туристов из России 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

«Теперь путешественники из третьих стран, въезжающие в Финляндию, больше не будут обязаны представлять сертификат о вакцинации от Covid-19, а также сдавать тест при пересечении границы», — cказано в сообщении.

При этом консульский департамент МИД России разъяснил, что действующие ограничения по пересечению российско-финской границы сохраняются, несмотря на решение финской стороны отменить требования сертификата о вакцинации от Covid-19 и сдачи теста для въезжающих в страну.

Между странами на сегодня действует только автобусное сообщение. Также сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.