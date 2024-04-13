Финляндия ограничит прогулочным судам движение по Сайменскому каналу на границе с Россией

С 15 апреля Финляндия введет новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

В частности для прогулочных судов будет ограничено движение по Сайменскому каналу, который располагается на территории двух стран, через пункт пропуска Нуйямаа.

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», — сказано в сообщении ФТС.

Также Финляндия решила продлить полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения.

Сайменский канал — судоходный канал протяженностью более 57 км между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем, был открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Финляндии принадлежат 23,3 км канала, России — 34 км. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией.