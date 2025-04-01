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Политика 1 апреля 2025 21:43

Финляндия не планирует открытие границы с Россией до конца 2025 года

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Финляндия не начнет обсуждение вопроса об открытии границы с Россией ранее конца 2025 года, сообщает РИА Новости. Возможность возобновления переговоров на политическом уровне может появиться только в случае смягчения позиции Евросоюза в отношении России.

Отмечается, что ЕС может пересмотреть свой подход к вопросу границы не ранее конца 2025 года. Только после этого финские власти смогут приступить к рассмотрению вопроса о возобновлении работы пунктов пропуска.

При этом финское правительство уже некоторое время рассматривает возможные сценарии поэтапного открытия границы. В первую очередь могут быть возобновлены грузоперевозки, затем – свободное передвижение дипломатов, а туристические поездки останутся на последнем этапе. Однако официальных обсуждений на этот счет пока не проводилось.

Несмотря на предварительные планы, финские власти не намерены открывать границу в ближайшее время. Сейчас она остается закрытой на неопределенный срок по решению Хельсинки. Ограничения на пересечение границы начали вводиться в ноябре 2023 года на фоне роста потока мигрантов из третьих стран. Финляндия обвиняла Россию в якобы целенаправленном содействии проникновению просителей убежища на территорию ЕС, однако российский МИД отверг эти обвинения, назвав их примером двойных стандартов Запада.

#россия и финляндия #граница #открытие границы
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