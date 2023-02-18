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Финляндия не планирует дожидаться Швецию для вступления в НАТО
Если Турция заблокирует заявку Швеции, Финляндия будет вступать будет вступать в НАТО не дожидаясь ее. Об этом в интервью Associated Press заявил глава финского Минобороны Микко Савола.
«В таком случае мы вступим. Швеция — наш ближайший партнер, почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные тренировки и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу. Но теперь все в руках Турции», — заметил он.
Напомним, что отношения Анкары и Стокгольма обострились посла акции по сожжению Корана у турецкого посольства. При этом акция прошла с одобрения городских властей. После этого Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не ждать от его страны поддержки для вступления в НАТО.
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