Финляндия не планирует дожидаться Швецию для вступления в НАТО

Если Турция заблокирует заявку Швеции, Финляндия будет вступать будет вступать в НАТО не дожидаясь ее. Об этом в интервью Associated Press заявил глава финского Минобороны Микко Савола.

«В таком случае мы вступим. Швеция — наш ближайший партнер, почти каждую неделю наши силы обороны проводят совместные тренировки и так далее. Это очень глубокое сотрудничество, и мы полностью доверяем друг другу. Но теперь все в руках Турции», — заметил он.

Напомним, что отношения Анкары и Стокгольма обострились посла акции по сожжению Корана у турецкого посольства. При этом акция прошла с одобрения городских властей. После этого Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не ждать от его страны поддержки для вступления в НАТО.