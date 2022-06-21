Финляндия не договорилась с Турцией по вопросу вступления в НАТО

Хельсинки и Анкара не смогли достичь прогресса по вопросу вступления в НАТО, сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё. Он добавил, что по этой причине страна не сможет присоединиться к альянсу в ближайшее время, передает ТАСС.

«Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — добавил Ниинистё.

Ранее Финляндия и Швеция изъявили желание вступить в военно-политический блок, однако Турция выступила против этого. Турецкий лидер Тайип Эрдоган потребовал от властей Финляндии и Швеции письменных гарантий по разрешению противоречий, объясняя это их поддержкой организаций, признанных в Турции террористическими. После он сообщил, что полученные от властей стран документы оказались «далеки от ожиданий» Анкары.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не создаст для России новых угроз, так как у Москвы нет проблем с этими государствами.