В Пекине выступавшие в масках представительницы Финляндии обыграли российских хоккеисток

На женском хоккейном турнире Олимпиады в Пекине сборная России крупно проиграла сборной Финляндии со счетом 0:5.

Уступив ранее американцам и канадкам, сегодня россиянки проиграли и представительницам Финляндии, которые выступали в масках.

Финские хоккеистки продемонстрировали умелую реализацию лишнего, трижды наказав россиянок после первых четырех удалений. Замена вратаря при счете 0:4 сборной России не помогла.

По самым реальным раскладам, в одной четвертой финала плей-офф россиянки встретятся с командой Швейцарии, которую в группе обыграли (5:2). Финские же хоккеистки до встречи с россиянками проиграли все три матча, но сегодня доказали свое превосходство.

Финляндия — Россия — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0).