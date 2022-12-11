Финансы и инвестирование: федеральные бизнес-тренеры провели занятия в Казани

На базе Казанского государственного института культуры состоялись образовательные тренинги для руководителей Центров прототипирования. Мероприятие состоялось в рамках акселерационной программы «Развитие цифрового маркетинга, бизнес-моделей и каналов продвижения услуг Центров прототипирования».

Фото: пресс-служба КГИК

В 2022 году, объявленном в РФ Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны, реализуются 42 стратегические инициативы, в том числе федеральная программа «Придумано в России», направленная на поддержку и развитие сферы культуры и креативных индустрий. Программа в Казани реализуется с 5 по 11 декабря по поручению Министерства культуры РФ. Институт является методическим центром, координирующим деятельность Центров прототипирования. Образовательные тренинги проходят в два этапа дистанционный и очный.

В тренинге приняли участие бизнес-тренеры федерального уровня. Поделились своими знаниями в сфере бизнеса Владислав Ткачук — выпускник Университета Иннополис, основатель компании HardDays, и генеральный директор и соучредитель ООО «Интеллектуальные сенсоры» Михаил Мастин.

Фото: пресс-служба КГИК

Участники и спикеры подробно обсудили базовые подходы к финансовому моделированию, проиллюстрировали процессы выстраивания финансовой модели и венчурных инвестиций. Кроме того, бизнес-тренеры подробно ответили на вопросы о создании SPV-компаний и привлечении инвестиций от институтов развития, корпораций и частных инвесторов.