Финансовый управляющий Эрика Гафарова отчитается о ходе банкротства бизнесмена

Финансовый управляющий челнинского бизнесмена Эрика Гафарова отчитается о ходе банкротства предпринимателя, признанного несостоятельным в 2019 году. Заочное собрание кредиторов назначено на 24 мая, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Из материалов дела следует, что основным кредитором Гафарова является АО «Эссен Продакшн НГ».

Согласно прошедшей два года назад инвентаризации имущества бизнесмена, на него не была оформлена какая-либо недвижимость, а также машины, драгоценности, предметы искусства или другие ценности. Аудиторы нашли у Гафарова только 13 счетов в банках, открытых с 2015 по 2016 годы и доли в 9 компаниях.

В конце марта Арбитражный суд Татарстана отклонил заявление о прекращении исполнительного производства в отношении Эрика Гафарова. Пристав-исполнитель Гузель Исламова предлагала прекратить дело, поскольку предприниматель находится в международном розыске. Однако суд решил, что эта причина не входит в число оснований для прекращения исполнительных производств.

Напомним, в марте 2019 года в отношении Гафарова было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что предприниматель создал финансовую пирамиду. Ущерб от его действий оценивается в миллионы рублей.