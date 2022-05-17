Финансовый уполномоченный поможет бизнесу РТ в решении споров с банками и страховщиками

При возникновении споров с финансовыми организациями, в том числе банками, страховыми компаниями и потребкооперативами, предприниматели Татарстана могут обратиться за помощью к финансовому уполномоченному. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Речь идет о спорах, которые подлежат урегулированию в досудебном порядке в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Согласно ему, в большинстве случаев перед тем, как подавать судебный иск против финансовой организации, необходимо обратиться к финансовому уполномоченному.

Проверить, подлежит ли спор рассмотрению финансовым уполномоченным, можно с помощью специального сервиса, ответив на несколько простых вопросов.

Досудебный порядок является обязательным и бесплатным для потребителя, госпошлина отсутствует. Сроки рассмотрения обращения в разы меньше по сравнению со сроками рассмотрения судебного иска. Решение финансового уполномоченного подлежит обязательному исполнению финансовой организацией.