Финансовый аналитик считает банковские вклады лучшим вариантом для большинства россиян

Сбербанк объявил о снижении ставок по основным финансовым продуктам. Комментируя эти изменения, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» отметил, что снижение ставок по вкладам пока не критично, поскольку они сохраняются в высоком диапазоне.

С 30 июня банк снизит минимальные ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, а также пересмотрит в сторону уменьшения условия по вкладам. С 1 июля начнет действовать снижение ипотечных ставок – от 0,5 до 2 процентных пунктов в зависимости от первоначального взноса. Кроме того, будет введена скидка в 1 п.п. по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) для проектов с быстровозводимыми домами.

Беляев подчеркнул, что депозиты по-прежнему остаются наиболее предпочтительным способом хранения средств для большинства населения, однако предупредил: текущие ставки являются временным явлением, и в будущем можно ожидать их снижения до привычных уровней.

Что касается ипотечных ставок, эксперт выразил мнение, что понижение на 1-2 процентных пункта вряд ли окажет существенное влияние на рынок недвижимости. По его словам, для рынка важна не столько динамика ставок, сколько стабильность и уверенность в продолжении тенденции, которой в текущих условиях не наблюдается.

Беляев также указал на потенциальную экономию бюджетных средств при льготном ипотечном кредитовании. Он напомнил, что государство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками, а снижение последней уменьшит объем компенсаций. Это, по мнению аналитика, и есть наиболее значимый финансовый эффект от изменений.

В долгосрочной перспективе, подчеркнул он, Сбербанк обладает важным конкурентным преимуществом – абсолютной гарантией, обеспечивающей высокий уровень доверия со стороны клиентов.