Финансовый аналитик рассказал, почему в России дорожают продукты, топливо и квартиры

Рост цен на продукты, услуги, топливо и недвижимость связан с высокой инфляцией, а также подорожанием сырья, в том числе съедобного. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» рассказал финансовый аналитик Ян Арт.

Говоря об инфляции, специалист отметил, что не стоит обвинять в ней «правящий режим» или «неумелые действия чиновников».

«Во всем мире мы наблюдаем мощнейшее подорожание сырья, в том числе — „съедобного сырья“. Это видно невооруженным глазом, это любой может посмотреть на фьючерсах основных бирж», — подчеркнул эксперт.

Он привел в пример маркетмейкер на чикагской бирже, скачки цен на нефть и газ, вместе с которыми растут цены на топливо.

«К сожалению, в нашей стране мировая глобальная инфляция очень серьезно подстегнута тем, что совпали другие субъективные „внутристрановые“ факторы. Первый момент: Правительство явно нацелено на фискальный подход. Может, это было бы и неплохо на определенном историческом этапе, но сейчас, именно в этот неудачный год, Правительство увеличило, например, некоторые пошлины, акцизы, и это сказалось на продуктах», — добавил Ян Арт.

Вторая причина инфляции заключается в том, что российским производителям выгоднее продавать свою продукцию на Запад, причем это касается не только выше упомянутых газа, нефти, древесины, но и продуктов. И ситуацию не изменит ввод экспортных пошлин, предложенных ФАС. Даже с учетом них перекос цен позволит поставщикам с выгодой реализовать свои товары на Западе.

«У нас слишком низкий уровень доходов, и мы вынуждены держать низкие цены. Лучше бы, если бы цены росли на 10%, например, а доходы — на 15%. Такая инфляция бы всех устроила, ведь инфляция волнует всех не потому что инфляция, а потому что доходы не растут с легким опережением. Если бы доходы росли с опережением на 2%, наши внутренние цены подтянулись бы к мировым, и выгода поставок на западные рынки постепенно микшировала бы», — заключил эксперт.