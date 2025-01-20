Экономист не исключил рост курса доллара до 120 рублей

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа сама по себе никак не повлияет на курс доллара по отношению к рублю, но в текущем году ожидается снижение курса российской валюты. Об этом «Татар-информу» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Инаугурация Трампа на курс рубля по отношению к доллару не влияет, за исключением, может, конъектурного колебания», – сказал эксперт.

Но в текущем году Беляев прогнозирует снижение курса рубля на основании ожидаемых темпах роста экономик РФ и США.

«У нас прогнозируются темпы роста 1,5% - 2%, с точки зрения ЦБ и Минэкономразвития, а экономике США на 2025 год при всех ее проблемах прогнозируют 2,7% (роста – прим. «Т-и»). Соответственно, в течение 2025 года будет ползучее снижение курса рубля по отношению к доллару. Понятно, что на этой «ползучести» будут какие взлеты или падения, но в целом будет ослабление рубля по отношению к доллару. Можно представить себе, что рубль подешевеет до 110 рублей, это, наверное, гарантированно, но, может, к концу этого года подешеветь и до 120 рублей, что тоже очень похоже, если ничего коренным образом не изменится», – предположил Беляев.