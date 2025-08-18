Финансовый аналитик назвала самый выгодный срок вклада после снижения ставок

Наиболее выгодными сегодня являются банковские вклады сроком от трех до шести месяцев. Об этом заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева, ее слова приводит «Прайм».

По ее оценке, краткосрочные депозиты до трех месяцев демонстрируют одну из максимальных доходностей – в отдельных предложениях ставки достигают 16–18% годовых. Однако при продлении вклада существует риск снижения ставки, особенно если Банк России продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.

Долгосрочные депозиты сроком от года и более позволяют зафиксировать текущую доходность, но предлагаемые ставки заметно ниже. По данным Банки.ру, на 12 августа средняя доходность по таким вкладам составила чуть более 10% годовых, что делает их менее привлекательными.

Оптимальным эксперты считают промежуточный срок – от трех до шести месяцев. Средняя доходность по таким вкладам на 12 августа составила 13,5% годовых, что выше уровня инфляции. Этот вариант дает возможность воспользоваться повышенными ставками и при этом сохранить гибкость для последующего выбора новых предложений, включая безотзывные вклады или продукты с бонусами.

По прогнозам Замалеевой, до конца 2025 года ключевая ставка ЦБ может снизиться еще на 2–3 процентных пункта, что приведет к дальнейшему падению доходности депозитов. В этой связи открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из наиболее выгодных ставок, а по окончании срока выбрать новые инструменты в изменившихся условиях рынка.

Для тех, кто ориентирован на регулярный пассивный доход, эксперт рекомендовала стратегию «лестничных вкладов», предполагающую разделение суммы на несколько депозитов с разными сроками – например, на 3, 6 и 12 месяцев. Такой подход позволяет получать проценты чаще и снижает риски при изменении рыночных ставок.