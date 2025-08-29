Финансовые результаты за 6 месяцев 2025 г.: устойчивый рост при рекордной рентабельности

GloraX, лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, публикует консолидированные финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года.

Ключевые финансовые результаты за 6 месяцев 2025 года:

Выручка выросла на 45% год к году и составила 18,7 млрд руб. EBITDA выросла на 59% до 7,8 млрд руб. EBITDA за последние 12 месяцев, завершившихся 30.06.2025 (LTM), составила 13,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 42%. Чистая прибыль компании выросла в 3,7 раза и составила 2,3 млрд руб. Чистая прибыль за последние 12 месяцев, завершившихся 30.06.2025 (LTM), достигла 2,9 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA (LTM) сохранилось на уровне 2,8х.

Финансовые результаты прокомментировал президент GloraX Дмитрий Кашинский:

«Результаты GloraX по итогам первого полугодия 2025 года в очередной раз демонстрируют устойчивый рост и опережающие среднеотраслевые значения рентабельности бизнеса. Выручка увеличилась на 45% год к году и достигла 18,7 млрд рублей, в том числе благодаря росту доли региональных проектов до 22%. Рентабельность по валовой прибыли сохраняется на стабильном для компании уровне выше 40%, при этом рентабельность региональных проектов превысила 44%, что подтверждает эффективность выбранной нами бизнес-модели и ставки на региональную экспансию.

EBITDA Компании достигла 7,8 млрд рублей, увеличившись на 59%. Основной вклад обеспечили собственные проекты, принёсшие 6,3 млрд рублей при неизменно высокой рентабельности, составившей 34%. Благодаря выгодному приобретению ГК «Жилкапинвест» дополнительный вклад в рост показателя EBITDA составил 1,5 млрд рублей. С учетом сделки M&A рентабельность по EBITDA за первое полугодие составила 42%. Такой результат отражает не только активный рост нашего бизнеса и последовательную работу по оптимизации накладных расходов, доля которых в выручке сократилась на 3 п.п. – до 12%, но и последовательную эффективную работу по поиску новых инвестиционных возможностей с высокой отдачей на капитал.

Сочетание этих результатов отражается и в стремительном росте чистой прибыли – в 3,7 раза, до 2,3 млрд рублей.

По итогам 1 полугодия мы выполнили 42% по выручке и 58% по показателю EBITDA от годового плана, который мы представили на Дне инвестора, что с учетом исторического вклада первого полугодия в годовой результат на уровне 40% позволяет нам с уверенностью говорить о выполнении всех поставленных на 2025 год целей. Кроме того, мы сохранили уровень финансовой устойчивости по показателю чистый долг/EBITDA на заявленном уровне 2,8х, обеспечивая прочную основу для дальнейшей реализации стратегии роста.

На протяжении последних 2,5 лет или 5 отчетных периодов подряд GloraХ демонстрирует опережающие отрасль темпы роста выручки и прибыли, а также уровни рентабельности выше 40% на валовом уровне и более 30% по показателю EBITDA. Это подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели и позволяет уверенно двигаться к стратегическим целям, укрепляя лидерские позиции в отрасли».

