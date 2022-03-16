Финансовые реки для наливного зерна: аграриям Татарстана помогут миллиардами

Около 13 млрд рублей направят на поддержку агропромышленной отрасли Татарстана в этом году. В условиях западных санкций дополнительную помощь сельхозпредприятиям окажет федеральное правительство. Как будут создавать тепличные условия для труженников села – в обзоре «Татар-информа».

На поддержку растениеводства и мелиорацию земель в этом году планируется выделить 4,3 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка агроотрасли из бюджета республики вырастет на 8%

Татарстан в этом году увеличит объем поддержки сельскохозяйственных предприятий по сравнению с прошлым годом на 8%. Из бюджета республики по разным программам будет выделено около 9,4 млрд рублей.

Объем поддержки предприятий АПК из федерального бюджета запланирован на уровне прошлого года – в соответствии с ранее заложенными планами. Всего в Татарстан поступит 3,8 млрд рублей.

То есть всего на этот год для помощи сельскохозяйственным предприятиям было выделено 13,2 млрд рублей.

Увеличены субсидии на приобретение минеральных удобрений

Как сообщили корреспонденту «Татар-информ» в Минсельхозе Татарстана, на поддержку растениеводства и мелиорацию земель в этом году планируется выделить 4,3 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей поступят из федерального бюджета.

«Основными мероприятиями являются субсидии на оказание несвязанной поддержки – 450 млн рублей, субсидии на производство и реализацию зерновых культур – 665 млн рублей, субсидии на приобретение минеральных удобрений – 1,1 млрд рублей, субсидии на мелиорацию земель в рамках федерального проекта “Экспорт продукции АПК” – 484 млн рублей”, – сообщили в министерстве.

При этом субсидии на приобретение минеральных удобрений увеличены с 400 до 450 рублей на гектар. На стимулирование производства картофеля и овощей открытого грунта выделят 25 тыс. рублей на гектар, а если аграрии увеличат площади на 10%, то получат субсидии до 40 тыс. рублей на гектар.

Субсидии на приобретение минеральных удобрений увеличены с 400 до 450 рублей на гектар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в этом году запланирована поддержка производства овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Субсидия будет предоставляться из расчета 310 рублей на тонну реализованных овощей.

Для аграриев подготовлена новая программа страхования урожая с господдержкой на случай объявления ЧС регионального уровня. По этой программе субсидирование увеличивается с 50% до 80%, нет привязки к конкретным опасным явлениям, упрощен порядок начисления и снижены сроки предоставления страховой выплаты.

На техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса предусмотрено 1,9 млрд рублей. Основные средства – 1,7 млрд рублей – предназначены для субсидий за приобретенную технику и оборудование.

Выросли коэффициенты на литр реализации молока

На поддержку животноводства в этом году направят 1,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделят 907 млн рублей. В Минсельхозпроде уточнили, что основной упор на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, для этого выделен 761 млн рублей, поддержку племенного животноводства – 309 млн рублей, стимулирование производства молока – 407 млн рублей.

На поддержку животноводства в этом году направят 1,9 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

«Для стимулирования развития молочного животноводства с этого года при выплате средств на литр реализованного молока вводится дополнительный повышающий коэффициент к ставке расчета субсидии в размере 1,05 за выполнение восьми мероприятий», – отметили в ведомстве.

К середине года также предполагается выделение средств за приобретенные корма для крупного рогатого скота.

В Татарстане простимулируют создание миниферм

На поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 1,4 млрд рублей, в том числе 418 млн рублей будет выделено личным подсобным хозяйствам. В частности, будет оказана грантовая поддержка на развитие семейных молочных ферм – 250 млн рублей, на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов – 254 млн рублей и проекта «Агростартап» – 160 млн рублей.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий на этот год не только сохранили, но и на некоторые виды увеличили суммы и размеры субсидий.

«По строительству миниферм молочного направления до пяти коров вместо 200 тыс. рублей стало 300 тыс. рублей, до восьми коров – вместо 400 тыс. рублей стало 600 тыс. рублей. На приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок вместо 30 тыс. рублей за одну голову стало 60 тыс. рублей, по племенному поголовью вместо 40 тыс. рублей – 70 тыс. рублей», – заявил он.

Марат Зяббаров рассказал, что меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий на этот год не только сохранили, но и на некоторые виды увеличили суммы и размеры субсидий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С этого года предусмотрен новый вид субсидий сельхозкооперативам на строительство молочных ферм по содержанию крупного рогатого скота на территории минипарков. На эти цели запланировано 30 млн рублей. Субсидия выплачивается в размере от 2 до 3 млн рублей в зависимости от мощности фермы. После строительства фермы передаются в аренду членам кооператива с правом их выкупа.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов агропромышленного комплекса предусмотрено 415 млн рублей. Субсидии будут выплачиваться на возмещение затрат по строительству коровников, силосно-сеннажных траншей, овоще-картофелехранилищ, зернотоковых хозяйств, кормоцентров, машинно-тракторных парков.

Для сельчан закуплены семена овощей на 10 млн рублей

Марат Зяббаров также сообщил, что в Татарстане выделено 10 млн рублей на семена овощей для сельского населения. «Президент Татарстана ежегодно выделяет 10 млн рублей на приобретение семян овощей для населения. Сегодня эти семена уже приобретены», – подчеркнул глава Минсельхоза РТ.

По словам Зяббарова, работу по реализации семян сельскому населению проводит Татпотребсоюз. Семена уже направлены в муниципальные районы, а далее будут переданы сельчанам. «Излишки продукции Татпотребсоюз потом покупает. Эта продукция поступает и на ярмарки», – заметил министр.

В этом году приобретены 28 тонн лука, по 600 кг семян моркови и свеклы, 120 тыс. штук рассады капусты.

Кроме того, в числе мер поддержки – субсидии хлебопекарным предприятиям на модернизацию производственных мощностей – 100 млн рублей, а также организациям потребкооперации на приобретение автолавок – 28 млн рублей.

Для поддержки хлебопеков Минсельхоз РФ планирует до конца марта возобновить субсидии на компенсацию части затрат за производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий Фото: © «Татар-информ»

Правительство РФ поможет АПК справиться с санкциями

Правительство России приняло антисанкционный пакет мер на федеральном уровне общим объемом 1 трлн рублей. Значительная помощь будет оказана и сектору АПК. Очевидно, что изначально запланированные суммы поддержки вырастут. К примеру, государство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, которые понесли предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий.

В министерстве сельского хоТатарстана «Татар-информу» уточнили, что для поддержки хлебопеков Минсельхоз России планирует до конца марта возобновить субсидии на компенсацию части затрат за производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Ставка субсидии вырастет. Если в прошлом году на килограмм продукции дотировалось 2 рубля, в этом году – 2,5 рубля.

В пакете правительственных мер субсидирование аграриям льготных кредитов. Изначально в бюджете было заложено 10 млрд рублей, для того, чтобы нивелировать санкции сумма вырастет еще 25 млрд рублей, что позволит сельхозпроизводителям в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей. Кроме того, сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам.

Сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород теперь смогут получать гранты из федерального бюджета.

Дополнительно на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники из бюджета РФ будет направлено 12 млрд рублей.