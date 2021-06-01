Финансовые лайфхаки для семей с детьми

Подборка семейных продуктов и услуг от Ак Барс Банка ко Дню защиты детей.

Ко дню защиты детей мы собрали предложения, которые помогут вернуть часть средств за детский отдых, снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет или позволят купить желанную квартиру или загородный дом с комнатами для каждого члена семьи по привлекательной ставке.

Льготная ипотека для семей с детьми

Если с рождением второго и третьего ребенка желание расширить жилую площадь превратилось в жизненную необходимость, то это предложение позволит купить квартиру или загородный дом от застройщика по сниженной процентной ставке, благодаря ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми.

Ак Барс Банк предлагает ставку от 4,6% для семей с двумя и более детьми, родившимися не ранее 1 января 2018 года, родители которых работают по найму или ведут собственный бизнес, а также для семей, воспитывающих ребенка-инвалида.

В случае рождения детей после оформления классической ипотеки, по льготной программе доступно рефинансирование ипотеки под сниженный процент.

Условия действительны для клиентов, оформивших страховку от болезней, несчастных случаев и повреждения имущества на кредит от 1 года до 30 лет при первоначальном взносе от 20,01%. Все подробности доступны по ссылке.

Карта «Мир» и Ростуризм вернут 50% за детский отдых

До 20 тысяч рублей можно вернуть за отдых в детских лагерях при условии оплаты путевки картой «Мир» с 25 мая по 31 августа 2021 года. Для получения кешбэка перед оплатой зарегистрируйте карту в программе лояльности платежной системы «Мир».

При выпуске карты Evolution «Мир» от Ак Барс Банка и подключении к программе лояльности банка «Сливки», дополнительный кешбэк составит до 45,5% за покупки у партнеров программы.

Сервис «Забота» и пособия на детей

Для жителей Татарстана доступен сервис «Забота» по предоставлению мер социальной поддержки от государства, в том числе на детей. На портале можно оформить различные пособия, например, ежемесячное пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет или меры поддержки для многодетных семей.

Выплаты перечисляются на карты НСПК «Мир». Если такой карты нет, то ее можно выпустить через сервис «Забота». Карта с бесплатным обслуживанием «Забота» от Ак Барс Банка подходит получателям пенсионных и социальных выплат. Для всех держателей карты доступна оплата общественного транспорта со скидкой, зачисление и снятие наличных в любом банкомате РФ без комиссии, сверхкешбэк до 45,5% у партнеров программы лояльности «Сливки» и 5% годовых на остаток от 30 000 ₽ до 100 000 ₽, 3% — при остатке ниже 30 000 ₽, 2% — при остатке выше 100 000 ₽.

Также при оплате картой «Мир» семейного отдыха в России вернут 20% от стоимости за взрослых и 50% за детей. Для возврата средств важно до оплаты подключиться к программе лояльности платежной системы. Со всеми участниками акции и условиями можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

Рефинансирование ипотеки и потребительских кредитов

Снизить кредитную нагрузку на семейный бюджет поможет рефинансирование ипотеки и потребительских кредитов. Например, Ак Барс Банк рефинансирует ипотеку по ставке от 8,29%. Также клиент может рефинансировать потребительский кредит вместе с ипотекой или взять дополнительные деньги наличными и распорядиться ими по желанию. Часто такую возможность используют при планировании ремонта или покупке автомобиля. Главным преимуществом здесь является то, что все объединяется в один новый ипотечный кредит по сниженной ставке.

Финальный размер ставки может быть увеличен — для ИП и владельцев ООО ставка выше на 0,5%, при отсутствии страхования имущества ставка также повысится на 0,5%. Минимальная сумма ипотечного кредита — от 500 000 на срок от 1 года до 30 лет.

«Образовательная карта 2.0» – цифровой помощник для детей и взрослых в садике и школе

Единое мобильное приложение для родителей и школьников с 2020-го года решает сразу несколько задач. Для родителей приложение «Образовательная карта 2.0» – это контроль посещения школы, успеваемости, расходов на питание и рациона. Обратная связь позволяет влиять на качество предоставляемых услуг, а для детей – удобство пользования единой картой для всех активностей.

Карта защищенного формата MiFare используется как идентификатор и позволяет видеть, когда ребенок зашел в школу и вышел из нее. Кроме оплаты питания электронный кошелек карты предназначен для оплаты проезда в общественном транспорте без дополнительных проездных.

Также сервис вобрал в себя витрину кружков, секций и спортивных мероприятий. В разработке возможность записи на кружок или секцию и их оплаты. Можно будет просто открыть нужный раздел, добавить данные своего ребенка и выбрать расписание.

Образовательная карта на 100% охватывает Казань и некоторые районы Татарстана. Планируется расширение доступности сервиса в школах республики независимо от количества учащихся.