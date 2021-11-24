Финансовые аналитики в Казани зарабатывают до 120 тыс. рублей в месяц

В торговых компаниях Казани наиболее востребованы финансовые аналитики со стажем работы от двух лет, имеющие опыт построения финансовых моделей и прогнозирования. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Конкурентным преимуществом такого специалиста может стать опыт расчета инвестиционных проектов. Средняя зарплата финансового аналитика в Казани составляет 63 тыс. рублей. От 35 до 40 тыс. рублей здесь готовы платить специалистам с высшим образованием, уверенным пользователями Excel и „1С“ и справочно-правовых систем „КонсультантПлюс“ и „Гарант“. Такой сотрудник должен иметь опыт работы в бухгалтерии, или планово-экономическом, или финансовом отделе от одного года и обладать знанием методов экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности», — отмечают специалисты сервиса.

На зарплату от 40 до 48 тыс. рублей в городе могут рассчитывать специалисты из этой сферы со знанием основ бизнес-планирования, принципов бюджетирования и управленческого учета, а также опытом работы от одного года.

От 48 до 85 тыс. рублей платят аналитикам со знанием стандартов МСФО и РСБУ, навыкам работы с ERP-системами, опытом построения финансовых моделей и прогнозирования, разработки и анализа бюджетов компании, а также со стажем работы от двух лет.

Самую высокую зарплату, от 85 до 120 тыс. рублей, платят финансовым аналитикам со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, наличием профессиональных сертификатов, навыков трансформации отчетности МСФО со стажем работы от трех лет.