«Финансовая устойчивость страны»: Песошин поздравил налоговиков с праздником

От профессионализма сотрудников налоговых органов во многом зависит стабильное пополнение бюджетов всех уровней для реализации экономических и социальных задач, повышения качества жизни населения, а также формирование комфортного делового климата. Такие слова выбрал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин для поздравления ко Дню работника налоговых органов России.

«Текущий год объявлен в Республике Татарстан Годом цифровизации, а налоговая служба — это инновационное ведомство, которое не только играет важнейшую роль в обеспечении финансовой устойчивости страны, но и оказывает услуги бизнес-сообществу и гражданам на самом высоком уровне, используя новейшие достижения информационных технологий и проводя большую работу по улучшению качества обслуживания налогоплательщиков.

Выражаю огромную благодарность каждому из вас за добросовестное отношение к своим обязанностям, за весомый вклад в обеспечение функционирования экономики и социальной сферы республики.

Желаю дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении государственных задач.

Отдельно хочу отметить вклад ветеранов в развитие деятельности налоговых органов. Ваш опыт, знания и преданность профессии — это самое важное наследство молодым сотрудникам.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям, удачи во всех делах и начинаниях», — говорится в тексте поздравления.