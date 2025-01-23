Финансисты назвали самые расточительные и инвестирующие знаки зодиака

ВТБ проанализировал финансовые привычки всех знаков зодиака в 2024 году. Козероги возглавляют рейтинг вкладчиков, Стрельцы оказались наиболее бережливыми, Раки чаще остальных пользуются денежными переводами, Львы получили наибольшую сумму кешбэка, а Близнецы стали самым цифровым знаком.

Вклады

Самые сберегающие клиенты родились под знаком Козерога – у них наибольшая средняя сумма депозита – 798,5 тыс. рублей. В тройку наиболее активных вкладчиков также вошли Водолеи (765 тыс. рублей) и Девы (762 тыс. рублей). Наименьшая средняя сумма депозита зафиксирована у Стрельцов (749 тыс. рублей) и Скорпионов (750 тыс.).

Кредиты

Близнецы и Раки возглавляют рейтинг заемщиков по потребительским кредитам – на них приходится по 9% в общем объеме выдач. Более финансово сдержанны Стрельцы и Овны – по 7%. По среднему чеку по кредитам наличными лидируют Девы с 447 тыс. рублей, а наименьший показатель у Овнов – 433 тыс.

Траты

Активнее всего платят по картам Близнецы и Львы – по 9% среди всех знаков зодиака по количеству операций. Наименьшее количество операций было зафиксировано у Скорпионов (7,8%), Рыб (7,7%) и Стрельцов (7,6%).

Кредитные карты больше всего оформляют Близнецы, Львы и Раки – их доля составляет по 9%. При этом женщины делают это чаще мужчин (55% против 45%). Реже остальных кредитками пользуются Стрельцы и Скорпионы – около 7-8%.

Денежные переводы

На 20% чаще и больше всех переводят деньги по России Раки, наименьшее количество и объем переводов у Стрельцов и Козерогов. При этом средний размер операции у мужчин на 46% больше, чем у женщин (9,5 тысяч и 6,5 тысяч рублей соответственно).

Кешбэк

После обновления программы лояльности в мае, когда банк начал выплачивать кешбэк рублями, Львам и Близнецам удалось получить наибольший возврат за свои покупки. Меньше всех кешбэка получили Стрельцы и Рыбы, их результаты отстают от лидеров примерно на 20%.

Доставка

За прошлый год спрос на доставку банковских продуктов кратно увеличился. Чаще других выездных менеджеров банка вызывали Близнецы и Львы – на них пришлось по 9% всех доставок банка в 2024 году. Реже остальных сервисами службы доставки пользовались Рыбы, Скорпионы и Стрельцы – по 8% от общих выездов мобильных менеджеров банка.

Онлайн-обслуживание

Среди пользователей онлайн больше всего Близнецов – на них приходится 9%. На втором месте по этому показателю Раки – 8,8%, а третье место делят Львы и Тельцы - по 8,7%. При этом Раки чаще и активнее, чем другие знаки, используют приложение, а реже всех – Козероги.