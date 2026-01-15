Матери 10 детей могут получать страховую пенсию, не проработав ни дня – экономист

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Женщины, родившие 10 детей и столько же раз уходившие в отпуск по уходу за ребенком на 1,5 года, могут получать страховую пенсию по старости, не проработав ни дня в своей жизни. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По его словам, в соответствии с действующими законами страховая пенсия по старости назначается при одновременном выполнении трех условий: достижении общеустановленного пенсионного возраста, наличия не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа.

«В рамках повышения уровня поддержки многодетных семей, в дополнение к уже имеющимся мерам, убрано ограничение на включение в страховой стаж периода ухода за детьми (ранее можно было не более 6 лет), а также отсутствует ограничение на начисление ИПК (ранее начислялись только за периоды ухода за первыми 4 детьми)», – рассказал Балынин.

Таким образом, если женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком в течение 1,5 года за 10 детьми, у нее будет сформировано минимально необходимо число лет страхового стажа, а набранное число ИПК будет даже большим, чем требуется, – 72,9 при минимально необходимом в 30.

«При этом для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, сохранена возможность назначения страховой пенсии по старости в 50 лет: для этого необходимо иметь не менее 30 ИПК, 15 лет страхового стажа», – добавил Балынин.