Финансист спрогнозировал возможный диапазон курса доллара в 2025 году

С вероятностью в 70% в течение 2025 года доллар будет стоить 78-108 рублей. Такой прогноз дал доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющий активами, инвестор Алексей Бачеров, чьи слова приводит RT.

Эксперт отметил, что говорить о точном укреплении рубля или ослаблении в связи с возможными переговорами по украинскому конфликту крайне опасно. Курс любой валюты зависит от многих факторов. Значимость этих факторов, в свою очередь, зависят от обстоятельств. Именно поэтому, прогнозируя «будущий курс» валюты надо учесть вероятность, добавил Бачеров.

«Я такие расчёты делаю регулярно, и по последним могу указать, что с вероятностью 70% в течение 2025 года курс будет находиться в диапазоне от 78 до 108 рублей за доллар», — сказал эксперт.