Финансист спрогнозировал, что будет со ставкой ЦБ в 2026 году

В феврале 2026 года Центробанк РФ может принять решение о более быстром снижении ключевой ставки, а к концу 2026 года её уровень может опуститься до 9%. Такое предположение в беседе с «Абзацем» озвучил директор Центра исследования социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Эксперт отметил, что ранее Банк России придерживался позиции о сохранении высокой ставки в течение всего 2026 года. Однако после заявлений в Государственной Думе о сложной экономической ситуации позиция регулятора скорректировалась, поскольку необходимо предотвратить сокращение ВВП и избежать рецессии.

«Вполне возможно, что на ближайшем заседании будет принято решение об ускоренном снижении ставки. В феврале можно ожидать сюрприза: она может упасть на 1–1,5%. Это будет тестом. К концу года попытаются выйти на 9%», – рассказал Зубец.