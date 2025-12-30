news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 30 декабря 2025 17:47

Финансист спрогнозировал, что будет со ставкой ЦБ в 2026 году

Читайте нас в
Телеграм

В феврале 2026 года Центробанк РФ может принять решение о более быстром снижении ключевой ставки, а к концу 2026 года её уровень может опуститься до 9%. Такое предположение в беседе с «Абзацем» озвучил директор Центра исследования социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Эксперт отметил, что ранее Банк России придерживался позиции о сохранении высокой ставки в течение всего 2026 года. Однако после заявлений в Государственной Думе о сложной экономической ситуации позиция регулятора скорректировалась, поскольку необходимо предотвратить сокращение ВВП и избежать рецессии.

«Вполне возможно, что на ближайшем заседании будет принято решение об ускоренном снижении ставки. В феврале можно ожидать сюрприза: она может упасть на 1–1,5%. Это будет тестом. К концу года попытаются выйти на 9%», – рассказал Зубец.

#центробанк #ключевая ставка центробанка #эксперт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025