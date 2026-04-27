Финансист Разуваев назвал самые частые ошибки при распоряжении деньгами

Отсутствие финансовой подушки считается одной из ключевых ошибок, которые люди допускают при обращении с деньгами. Об этом «Татар-информу» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Есть люди, которые, получив зарплату, вместо того чтобы положить часть заработанных средств на накопительный счет, мгновенно начинают их тратить и куда-то ездить. Однако стоит помнить, что в жизни бывают разные случаи: вы можете потерять работу, заболеть и так далее. В связи с этим лучше иметь запас денег, которые станут некой страховкой от подобных случаев», – отметил он.

Еще одной распространенной ошибкой эксперт назвал оформление кредита при полном отсутствии накоплений.

Он отметил, что существует категория людей, живущих сегодняшним днем: они оформляют займы, например, ради путешествий, рассчитывая, что позже смогут как-то решить вопрос с выплатами. Однако на практике такой подход к финансам нередко приводит к негативным последствиям.

Третья проблема — игнорирование финансового планирования.

Разуваев привел пример семьи, которая еще до рождения ребенка оформила кредит на дорогую и по сути ненужную покупку, а впоследствии столкнулась с нехваткой средств. По его мнению, подобное поведение свидетельствует о незрелом отношении к деньгам и может быть рискованным. Он подчеркнул, что важно контролировать расходы и заранее продумывать будущие траты.