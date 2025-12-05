Финансист рассказала, как избежать импульсивных покупок на маркетплейсах

Доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Мусиенко в беседе с ugra-news.ru рассказала, как избежать импульсивных покупок на маркетплейсах.

По словам эксперта, главная опасность — это незаметно оказаться в ситуации, когда в корзине помимо действительно нужного товара оказываются вещи вроде тематических пледов или бесполезных аксессуаров. Чтобы этого не случилось, необходимо распознавать маркетинговые уловки и придерживаться рационального подхода к шопингу.

Таких уловок эксперт выделяет две. Первый — это раздел «Вместе с этим покупают», который часто провоцирует незапланированные траты. Второй — мнимые «распродажи», когда искусственно завышенная цена создает иллюзию выгодного приобретения. Таких товаров можно купить сразу несколько, что в сумме значительно увеличивает итоговый чек.

Для сохранения контроля над расходами Мусиенко рекомендует несколько правил. Во-первых, заранее составлять список покупок бюджетом, который на них запланирован. Во-вторых, сразу оплачивать заказ картой, а не использовать постоплату или рассрочку, которые психологически уменьшают ощущение траты и провоцируют купить что-то еще. В-третьих, не реагировать на рекламные предложения, а также стараться не переплачивать за срочность и покупать товары заблаговременно, чтобы иметь возможность выбрать более дешевые товары с долгой доставкой.