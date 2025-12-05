Финансист прогнозирует ослабление рубля после рекордного падения курса доллара

Курс доллара обновил минимум с мая 2023 года, опустившись до 75 рублей. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал «Татар-информу», что такое укрепление связано с политическими ожиданиями, однако в дальнейшем российская валюта вновь ослабит позиции.

«Связано это с тем, что все больше ожиданий, что будет старый добрый мир без санкций, завершение СВО и так далее», — пояснил он.

Кроме того, с 8 декабря Банк России отменит ранее установленные лимиты для перевода иностранной валюты за рубеж. Это также отражается на рубле позитивно.

«Всё-таки у нас бюджетный дефицит, это самое главное. <...> Поэтому я все-таки считаю, что рубль будет дешеветь. <...> Но когда это будет, я не знаю, потому что политическая ситуация – серьезная и непредсказуемая вещь», – озвучил Разуваев свой прогноз.

Напомним, сегодня Курс доллара на Forex опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года.